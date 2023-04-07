美股吸引力下滑 風險溢酬創2007年以來最低水平

美債殖利率飆升加上企業獲利前景持續黯淡，大大降低美股對投資人的吸引力，持有美股的風險溢酬正處於 2007 年以來最低水平。

因持有股票的風險高於債券，投資人往往會對股票要求更高的報酬率，風險溢酬越高，通常代表美股越具投資價值。

美股的風險溢酬指標，即標普 500 指數盈餘殖利率和 10 年期美債殖利率之間的利差，目前約為 1.59 個百分點，是 2007 年 10 月以來最低水平，且遠低於 2008 年以來平均的 3.5 個百分點。

近期美債殖利率飄升加上企業獲利前景疲軟，削弱了股票的吸引力。目前聯準會 (Fed) 正面臨打擊通膨和防止銀行業危機擴大的雙重挑戰，這兩項挑戰均為美股前景蒙上陰影。

在失業金數據顯示就業市場浮現降溫跡象後，標普 500 指數周四 (6 日) 收漲 0.4%，美債殖利率也小幅走高。今年迄今，標普 500 指數已上漲 6.9%，收復去年的部分跌幅，彭博美國綜合債券指數則漲了 4.2%。

貝萊德研究顯示，當前的股票溢酬更接近長期平均水平，自 1957 年以來，股票溢酬的平均值約為 1.62 個百分點，這意味著從歷史表現來看，股票所提供的報酬率仍應優於債券。

根據上述研究，1957 年來，在持有股票至少一年的情況下，報酬率有超過三分之二的時間是贏過固定收益商品的，且隨著持有期間拉長，股票的受歡迎程度也會隨之提高。

儘管如此，Research Affiliates 數據顯示，從一項估值指標來看，美股仍比其他國家和地區的股票還要昂貴。席勒本益比 (CAPE) 雖然遠低於 1990 年代後期和 2021 年的高峰，但卻高於 1881 年來的多數時間。

貝萊德美國股票投資長 Tony DeSpirito 也警告，在關注風險溢酬的同時，不應忽略造成股票風險溢酬異常的情況，像是聯準會的干預措施。他鼓勵投資人尋找具有彈性利潤且獲利成長強勁的股票，同時避開估值過高的公司。