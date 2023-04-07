疫情加持 美國運動休閒風主流地位更勝 制霸非必需消費股

在基本必需品價格高漲之際，投資者試圖估計大眾的非必需性消費能力，近期非必需性商品業績表現參差不齊且財測謹慎，出現很多令人失望的情況，但運動服裝公司與專賣運動服裝的零售商基本上卻不受影響。

Nike (NKE-US)、Lululemon Athletica (LULU-US)、Crocs (CROX-US) 和 Dick’s Sporting Goods (DKS-US) 業績表現強勁，且同業表現幾乎也同樣強勁響應。

Bernstein 分析師 Aneesha Sherman 周四寫道，自 2022 年第四季運動服裝的財報周期來看，「基調顯然比我們自服裝品牌和專業零售商那裡聽到的要樂觀。」她補充這些公司主要強調鞋類、團隊型運動、戶外和生活服飾。

事實上，在新冠疫情大流行前，運動休閒服裝已主導趨勢，即使疫情期令大眾擱置日常鍛鍊，但混合工作的勞動模式和更休閒的時尚趨勢卻令這樣的穿著更居於主流，且中國消費者在解除防疫限制後，似乎更樂意掏錢購買西方品牌服飾。

Sherman 指出，即使消費者不那麼樂觀，運動服品牌也在北美增長，且歐洲需求維持良好，加上中國需求因經濟重啟而飆升。在運動服飾類股中，Nike 是他的首選。

美國大型運動用品及戶外裝備零售商 Academy Sports & Outdoors (ASO-US) 舉辦的第一個分析師日也表現出看漲的基調。該公司稱其第一季業績可能不穩定，但重申其全年預測，並計劃在未來 5 年實現兩位數的內部營收增長。

Wedbush 分析師 Seth Basham 指出，疫情大流行期間，消費者更加關注健康和保健，助使 Academy Sports 比預期提前一年實現其長期目標 (2018 年訂定)。他看漲該股，並將其目標價定在每股 75 美元。該股今年迄今上漲 24%，但周四小跌 0.43%，收每股 63.05 美元。

由於通膨令消費者更審慎斟酌支出，在非必需品產業整體前景更加黯淡之際，運動領域的持續走強與其形成強烈對比。

即使投資者對經濟變得較為樂觀，進而看好消費者支出，但零售銷售額卻仍下降且消費者信心數據也透露出喜憂摻半的訊息。此外還有退稅減少、疫情期的政府福利告終，以及惡劣的天氣，廣泛產業仍存在許多不確定性。

今年迄今，非必需消費精選產業 SPDR (XLY-US) 已約莫上漲 13%，將近同期 S&P 500 指數漲幅的兩倍，但過去 12 個月來仍重挫近 20%，遠落後廣泛市場同期下跌 8.7% 的表現。相比之下，自 Crocs 、Dick’s 到 Foot Locker (FL-US)，這些運動服飾類股今年和過去 12 個月的表現均呈現上漲。

運動服飾類公司的表現更令人印象深刻，雖然運動鞋不像糧食或燃料那樣不可或缺，但只要消費者省吃儉用也想買鞋、穿休閒運動服，這種趨勢就可望持續下去。