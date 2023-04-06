美上周初領失業金人數報22.8萬 高於市場預期

美國勞工部周四（6 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.8 萬人，高於市場預期的 20 萬人，但較修正後前值 24.6 萬人減少 1.8 萬人，這也是該數據連續第九周超過 20 萬人。在過去 3 個月內，每一周的初領失業金人數都被大幅上調。與此同時，續領失業金人數也高於市場預期，兩項數據顯示美國吃緊的就業市場出現鬆動跡象。

截至 4 月 1 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.8 萬人，高於市場預期的 20 萬人，較上周上修後的 24.6 萬人減少 1.8 萬人，4 周移動平均值報 23.77 萬人。

截至 3 月 25 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 182.3 萬人，較上周修正後的 181.7 萬人增加 6 千人，高於市場預期的 169.9 萬人，4 周移動平均值報 180.4 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

報告顯示，4 周均線為 23.8 萬人，較前一周修正後的均值減少 0.4 萬人，前一周的 4 周平均數據從 19.8 萬人上修至 24.2 萬人。

與此同時，美國 3 月 25 日當周續領失業金人數報 182.3 萬人，市場預期為 170 萬人，前值上修至 181.7 萬人，創 2021 年 12 月 11 日當周以來最高水準。

4 周移動均值為 180.4 萬人，較前一周的修正平均值增加 1.05 萬人，同樣創下 2021 年 11 月 13 日當周以來新高。

在初領失業金數據公布前，就業資訊公司 Challenger，Gray Christmas 公布 3 月挑戰者企業人數。結果顯示，美國 3 月挑戰者企業裁員人數年增 319.4% 至 8.97 萬人，不僅大幅超過預期，也遠高前值 7.78 萬人。

該報告指出，美國科技公司今年迄今已宣布裁員 102,391 人，全年有望超過 2001 年的歷史記錄。

不僅如此，3 月 ISM 就業資料表現疲軟，有小非農之稱的 ADP 新增就業資料 3 月遠不及預期，2 月 JOLTS 職位空缺近兩年來首次低於 1,000 萬人。

這一系列資料表明，經歷了長達半年的「脫離現實趨勢」後，就業資料開始逐漸凸顯聯準會（Fed）升息、企業裁員風暴的影響。

接下來，市場的注意力將集中在周五（7 日）晚間公佈的重磅非農報告，這一結果將影響 Fed 對接下來升息路徑的態度。

彭博資料顯示，分析師多數預期，美國 3 月非農新增就業人數將從 2 月的 31.1 萬降至 24 萬人，勢創今年 1 月以來最低紀錄。

