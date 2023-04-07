Fed主席偏愛的衰退指標暗示「降息將至」

聯準會主席鮑爾青睞的經濟衰退指標 —「近期遠期殖利率利差」(Near-Term Forward Spread) 週四 (6 日) 跌至新低，預告聯準會將很快需要降息以提振經濟。

聯準會 2018 年的研究報告指出，美國公債的「近期遠期殖利率利差」(Near-Term Forward Spread) 是比「2 年期和 10 年期公債殖利率曲線」更準確的衰退指標。一旦近期遠期殖利率利差轉為負值，通常代表市場估計未來 18 個月將會降息。一般而言，聯準會經濟狀況惡化時，才會降息。

該報告提到，這個衰退指標是由公債隱含的 18 個月後遠期利率 (forward rate) 和 3 個月期公債殖利率計算出來，是預示經濟即將萎縮的最可靠債市訊號。這是聯準會主席鮑爾鍾愛的殖利率曲線，他在去年提到這是經濟衰退的最可靠警告。

這一利差自去年 11 月以來一直處於負值，本週跌至新低，週四接近負 170 個基點。

花旗策略分析師 William O"Donnell 和 Edward Acton 指出：「鮑爾曲線持續跌至百年新低，Refinitiv 數據顯示，這條曲線至少是自 2007 年以來倒掛最嚴重的。」

市場近期陷入衰退恐慌，投資人擔心矽谷銀行倒閉引發的銀行體系動盪將收緊信貸環境、損害經濟增長。

過去一年，聯準會啟動了幾十年來最激進的升息循環以抑制通膨，並預測今年不會降息，但投資人認為，緊縮的貨幣政策已經開始損害經濟增長，並押注今年晚些時候，聯準會將會降息。

花旗分析師表示，考慮到近期經濟指標和貨幣供應下降的影響，鮑爾偏好的衰退指標不難看出為什麼市場在看到進一步升息的消息時，可能會越發地認為這是政策錯誤。

在銀行危機趨緩之後，近期一些聯準會官員近主張 5 月再次升息，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表示，在就業市場依然強勁的情況下，聯準會應堅持升息以降低通膨。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會將在年底將基準利率從目前 4.75%-5% 的區間下調約 3 碼。

Brandywine Global 投資組合經理 Jack McIntyre 表示：「所有這些金融狀況收緊，加上聯準會大幅升息，現在可能正在演變成一種信貸緊縮，我們相信未來利率將會更低。」