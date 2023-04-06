〈美股盤後〉小非農意外爆冷 美股陷陰霾 三大指數盡墨

有「小非農」之稱的 ADP 就業數據遠遜預期，加上美國貿易逆差擴大，衰退陰霾席捲華爾街，導致市場避險情緒濃烈，美股主指週三 (5 日) 多收黑，美債殖利率走低。

人工智慧 (AI) 概念股跌跌不休，費半指數下殺近 2%，那指大跌超過 1%。標普指數收低 0.25%。不過，隨著嬌生強勢領漲，道瓊指數驚險收紅。

數據方面， 有「小非農」之稱的 ADP 就業數據意外爆冷，3 月企業就業人數僅新增 14.5 萬人，低於 2 月上修後的 26.1 萬人，也低於華爾街估計的 21 萬人，第一季平均每月招聘人數僅有 17.5 萬人，這份報告凸顯勞動力市場正在冷卻，美國經濟正在放緩。

美國 ISM 週三公布數據顯示，3 月非製造業指數自 2 月的 55.1 降至 51.2，遠低於市場預期 (54.5)，創下 3 個月以來最低，其中原物料價格指數大幅回落，為 3 年來新低，顯示通膨持續降溫。

美國商務部週三公布，美國 2 月貿易逆差連續第三個月擴大，出口降幅超過進口，商品和服務貿易逆差成長 2.7% 至 705 億美元，為 4 個月以最大，高於經濟學家預估中值 688 億美元。

由於週三的多項數據暗示美國衰退將至，華爾街認為聯準會須謹慎行事，否則將很難實現經濟軟著陸。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預計聯準會 5 月暫停升息機率攀升至逾 56% 。

政經消息，世界貿易組織 (WTO) 週三上修今年全球貿易成長預測，預期今年全球商品貿易量將增長 1.7%，高於去年 10 月預測的 1%，但仍警告下行風險蟄伏，包括俄烏戰爭和其他地緣政治緊張、通膨和緊縮貨幣政策可能帶來威脅。

國際貨幣基金 (IMF) 週三警告，地緣政治緊張局勢加劇，全球經濟分化，可能會增加金融穩定風險，降低跨境投資、資產價格、支付系統和銀行放貸能力。

世界各國正面臨與 AI 共存的問題，即「聊天機器人 ChatGPT 是否該受到監管？」義大利隱私監管機關週三和 OpenAI 公司代表會面，討論該國暫時禁止使用 ChatGPT 的問題。加拿大隱私專員辦公室 (OPC) 則宣布對 ChatGPT 研發公司 OpenAI 展開調查。

總統蔡英文於美西時間 5 日 (台灣時間 6 日凌晨) 在加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 及多位跨黨派議員。總統蔡英文在會後記者會上表示：「先前維護的和平及民主正遭遇前所未有的挑戰，在台灣努力捍衛現有生活方式同時，非常感謝美國的支持，我們謹記台美堅實關係的原則，不忘雷根總統傳承的意志與教訓。」

法國總統馬克宏週三抵達北京，展開一連 3 日的訪中行程，馬克宏將在週四與中國領導人習近平會談，尋求對烏克蘭問題上堅定立場，呼籲中方勿支持俄羅斯入侵烏克蘭。

外媒報導，歐盟各國和立法委員可能在 4 月 18 日達成數十億歐元的歐洲版《晶片法案》協議，以提振歐盟半導體產業。

美股週三 (5 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，非必需消費品、工業和資訊科技領跌。公用事業、醫療保健、能源和必需消費品逆勢收紅。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王一片狼藉。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.74%；Meta (META-US) 下跌 1.51%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.13%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.24%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.99%。

道瓊成分股漲多跌少。聯合健康 (UNH-US) 上漲 3.24%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 4.49%；Nike (NKE-US) 下跌 2.26%；Merck (MRK-US) 上漲 2.83%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.13%。

費半成分股幾乎全數淪陷。美光 (MU-US) 下跌 0.44%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.08%；AMD (AMD-US) 下跌 3.45%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.33%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.77%；高通 (QCOM-US) 漲 0.61%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.14%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.16%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.55% 。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 重挫 2.08% 至每股 268.81 美元。Alphabet 子公司 Google 公布自家第四代專用 TPU 晶片細節，號稱比輝達 A100 效能更強，而且更節能。

蘋果 (AAPL-US) 挫低 1.13% 至每股 163.76 美元。彭博新聞記者 Mark Gurman 重申，蘋果傳聞許久的第一款混合實境頭戴裝置將在蘋果 6 月舉行的全球開發者大會 (WWDC) 上亮相。

C3.ai (AI-US) 持續暴跌 15.47% 至每股 21.09 美元，放空機構 Kerrisdale 資本指控 C3.ai 有「嚴重的會計和資訊揭露問題」。

嬌生 (JNJ-US) 勁揚 4.49% 至每股 165.61 美元。針對產品含滑石粉 (Talc) 致癌的訴訟案，嬌生擬支付至少 89 億元給數萬名索賠者以尋求和解，並重新為子公司 LTL Management 提交破產的聲請，限制賠償額度。

區域銀行 Western Alliance Bancorp (WAL-US) 狂瀉 12.38% 至每股 29.37 美元。該銀行最新財務文件未明確提供存款餘額的更新情況，引發投資人質疑並大舉拋售。

經濟數據

美國 3 月 ADP 非農就業新增 14.5 萬人，預期 20 萬人，前值 26.1 萬人

美國 2 月貿易收支報 - 705 億美元，預期 - 690 億美元，前值 - 687 億美元

美國 3 月 ISM 非製造業指數報 51.2，預期 53.3，前值 50.6

華爾街分析

作為週五非農就業數據的前瞻指導，ADP 報告暗示非農數據不甚樂觀，經濟學家預測，美國 3 月新增非農就業人口將達 25 萬人，失業率則預期維持在 3.6% 這一歷史低位。

Evercore ISI 分析師 Stan Shipley 研判：「ADP 數據低於預期，加上參照其他勞動力市場指標，表明勞動力市場增長惡化，暗示週五的非農就業報告可能不冷不熱。」

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 建議：「經濟衰退風險增加，股市前景充滿挑戰，隨著經濟放緩更加明顯，投資人應該通過考慮債券機會來為利率觸頂做好準備。」

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 稱：「股市週三沒有大崩潰的主因是，許多交易員認為，即使聯準會不在市場定價後立即降息，他們明年也會更積極地降息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主