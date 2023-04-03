OPEC+宣布擴大減產 加重Fed對抗通膨負擔

幾個 OPEC + 成員國將決定年底前將全球產油量額外收緊每天 116 萬桶，進一步加重了央行遏制全球通膨的努力。

華盛頓批評 OPEC + 國家這項決策，指這將每天從全球石油市場減少超過 100 萬桶原油供給。加上俄羅斯從 2 月起的每天減產 50 萬桶，從現在到年底，OPEC + 成員國的自願減產總量超過每天 160 萬桶。

美國國家安全委員會發言人表示：「即使市場充滿不確定性，我們不認為減產是明智的。」

拜登政府一再抨擊 OPEC + 集團的減產，因其衍生的通貨膨脹對家庭造成重大損失。限制產能導致供應減少，推升油價上漲，進而推高總體通膨數據。

OPEC + 內部一個技術層級委員會「聯合部長級監督委員會」(JMMC) 對此發表聲明承認自願減產，但沒有提及正式產油政策的整體變化。

JMMC 將於 6 月 4 日召開下一次會議，隨後將舉行一次完整的部長級會議。

Rystad Energy 分析師龐斯佛德 (Victor Ponsford) 在研究報告中表示，「由於這些自願減產，預計今年底前油價將上漲，這可能會加劇全球通膨，促使全球央行對升息維持更加強硬的立場。但這也將降低經濟成長並減少石油需求的擴張。」

石油經紀商 PVM 策略師瓦爾加 (Tamas Varga) 指出，有組織性的自願減產帶來的更廣泛的政治風險，整體通膨率的上升速度應該快於預期，「但 Fed 可能不會偏離放慢升息的進程，因為它們的觀點主要由核心通膨數據決定，而核心通膨數據不會像總體通膨那樣受到油價走強的影響。」

美國可以進一步釋出放其戰略石油儲備 (SPR) 來應對油價上漲。華盛頓也可以阻止全球獲取委內瑞拉和伊朗的石油儲備來阻礙其對抗通膨，而歐盟國家同樣避免向俄羅斯購買石油，以聲援被入侵的烏克蘭。

閒置產能一直是 OPEC + 近期聲明的核心，因此該組織擴大保障對石油項目長期投資的穩定回報。幾乎所有宣布個別減產的 OPEC + 成員國都擁有額外的產能。