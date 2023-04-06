Sony、Meta等AR/VR頭戴裝置銷售黯淡 蘋果或成最後希望

素有「地表最強蘋果分析師」之稱的郭明錤週三 (5 日) 發布預測，蘋果 AR/MR (擴增實境 / 虛擬實境) 頭戴裝置有機會成為下一個消費性電子明星產品。

郭明錤週三發布有關 AR/VR 頭戴裝置銷售和出貨的更新消息，包括 Sony 已砍單 PlayStation VR2 的 2023 年生產計畫約 20%、Meta 的 Quest Pro 產品生命週期出貨量僅約 30 萬台，以及中國最大頭戴裝置品牌 Pico 在 2022 年的出貨量低於預期的 40% 以上。

蘋果 (AAPL-US) 將在 6 月初召開 2023 年「全球開發者大會」 (WWDC)，外界關注備受期待的混合實境 (MR) 頭戴裝置屆時有望亮相，成為這場活動的重頭戲，郭明錤 3 月底曾透露，因產能問題，不排除蘋果會延後發布 AR/MR 頭戴裝置的可能性。

蘋果 AR/MR 頭戴裝置 有機會成為下一個消費性電子明星產品 (圖片：翻攝郭明錤推特)

郭明錤週三指出，目前還沒有足夠的證據，顯示頭戴裝置在可見未來能成為消費性電子下一個明星產品，但蘋果發布會可能是說服投資人 AR/MR 頭戴裝置有機會為下一個消費性電子明星產品的最後希望。

郭明錤警示，目前市場共識目前可能高估 AR/VR 頭戴裝置對關鍵零組件供應商的未來數年貢獻，特別是光學相關。