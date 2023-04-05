中國敦促WTO審查 美日荷是否協議晶片出口限制

中國敦促WTO審查 美日荷是否協議晶片出口限制 (圖：shutterstock)
中國敦促WTO審查 美日荷是否協議晶片出口限制 (圖：shutterstock)

中國代表近日敦促世界貿易組織 (WTO) 仔細審查美國主導的技術出口限制，確認美國、日本和荷蘭三國之間是否存在關於晶片出口限制的協議。

中國中央電視台週三 (5 日) 報導，中國代表近日在 WTO 例會上表示，日本、荷蘭和美國應向 WTO 報告出口限制計畫和後續措施，中國敦促 WTO 加強對此事的監督。

中國代表稱：「美日荷協議是否存在？如果存在的話，是否應該通知世貿組織成員並由世貿組織成員審查？」

中國官媒痛批，美日荷三國顯然違反世貿組織的公平和透明原則。

中國敦促 WTO 審查 美日荷是否協議晶片出口限制  (圖：shutterstock)
中國敦促 WTO 審查 美日荷是否協議晶片出口限制  (圖：shutterstock)

美國、日本及荷蘭三國高層 1 月 27 日在華盛頓就半導體議題達成協議後，荷蘭政府 3 月 8 日宣布加入美國對中國發動的晶片戰，基於國家安全對半導體設備科技的出口設定新限制，深紫外光曝光機 (DUV) 的出口將受到影響，預計今夏以前實施。

中國指責美國的出口限制是「技術霸權」，敦促荷蘭不要效仿某些國家的出口管制措施。

緊跟荷蘭之後，日本政府 3 月 31 日宣布，將擴大對 23 種高階半導體製造設備的出口限制，在完成修正條令後，今年 7 月將正式實施新措施。

中國商務部回應：「日本做法本質上是在個別國家脅迫下對中國實施的加害行為，呼籲日方糾正錯誤做法。」

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+12.20%

$11,220

原投組報酬率

+7.19%

$10,719

投組標的成分

  • 40%

    華孚

    6235

  • 20%

    M31

    6643

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    十銓

    4967

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞