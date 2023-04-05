中國敦促WTO審查 美日荷是否協議晶片出口限制

中國代表近日敦促世界貿易組織 (WTO) 仔細審查美國主導的技術出口限制，確認美國、日本和荷蘭三國之間是否存在關於晶片出口限制的協議。

中國中央電視台週三 (5 日) 報導，中國代表近日在 WTO 例會上表示，日本、荷蘭和美國應向 WTO 報告出口限制計畫和後續措施，中國敦促 WTO 加強對此事的監督。

中國代表稱：「美日荷協議是否存在？如果存在的話，是否應該通知世貿組織成員並由世貿組織成員審查？」

中國官媒痛批，美日荷三國顯然違反世貿組織的公平和透明原則。

中國敦促 WTO 審查 美日荷是否協議晶片出口限制 (圖：shutterstock)

美國、日本及荷蘭三國高層 1 月 27 日在華盛頓就半導體議題達成協議後，荷蘭政府 3 月 8 日宣布加入美國對中國發動的晶片戰，基於國家安全對半導體設備科技的出口設定新限制，深紫外光曝光機 (DUV) 的出口將受到影響，預計今夏以前實施。

中國指責美國的出口限制是「技術霸權」，敦促荷蘭不要效仿某些國家的出口管制措施。

緊跟荷蘭之後，日本政府 3 月 31 日宣布，將擴大對 23 種高階半導體製造設備的出口限制，在完成修正條令後，今年 7 月將正式實施新措施。

中國商務部回應：「日本做法本質上是在個別國家脅迫下對中國實施的加害行為，呼籲日方糾正錯誤做法。」