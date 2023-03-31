經部通過2企業擴大投資台灣 致茂斥50億元桃園蓋新廠

經濟部今 (31) 日公布，投資台灣事務所通過 2 家企業擴大投資台灣，其中參與台商回台方案的致茂 (2360-TW) 將斥資 50 億元，在桃園龜山興建新廠擴充產能，信紘科 (6667-TW) 則申請根留企業方案。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引 1342 家企業、超過 2 兆 475 億元投資，估創造 14.4 萬個本國就業機會，後續尚有 12 企業排隊待審。

經濟部說明，截至目前，「歡迎台商回台投資行動方案」有 286 家台商參與，投資約 1 兆 1729 億元，創造 8.6 萬個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有 164 家根留企業參與，投資約 4649 億元，創造 2.5 萬個就業機會。

經濟部指出，致茂電子為精密電子量測儀器、自動化測試系統、智慧製造系統與自動化解決方案的廠商，以自有品牌「Chroma」行銷全球，近年來除廠房及機械設備投資之外，更積極善用台灣研發人才優勢，網羅優秀研發人員，此次為因應未來成長需求，計劃投資近 50 億元，在桃園市龜山區興建新廠擴充產能。

經濟部表示，致茂新廠將引進全自動化生產機台並結合設備智慧化，透過大數據分析，執行整體營運管理。預期投資完成後，公司將逐步提高綠色產品比例、實施綠色標章認證，有助公司確保長期成長動能，延攬優秀研發人員，為本國創造 296 個就業機會。

信紘科技投入半導體先進製程設備、廢液處理設備、化學供應系統、氣體供應系統及其相關零組件，近年來積極以綠色製程為理念，改善先進半導體製程，協助先進半導體大廠綠色轉型，並積極取得各項專利。

經濟部表示，信紘科為發揮南台灣半導體群聚效應，公司預計將斥資 12 億元，在高雄南部科學園區橋頭園區新建廠房及導入智慧化產線。廠房設計亦實踐對永續發展的承諾，屋頂設有太陽能板，廠內建置廢棄物及廢水回收系統。預期投資完成後，可成為客戶最佳綠色製程推手，並為國內增加 45 個就業機會。