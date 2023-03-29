矽谷銀行倒閉後 高盛：美國消費情緒漸趨悲觀

本就轉趨負面的美國消費者情緒正因矽谷銀行倒閉而迅速惡化。高盛消費者零售分析師費勒 (Scott Feiler) 在周三 (29 日) 的文章中指出，在矽谷銀行倒閉前，美國消費情緒就已經因為政府退稅金額下降、信用卡循環信用創歷史新高等因素逐漸悲觀。

而矽谷銀行的倒閉使就業問題成了市場關注的焦點，情緒正迅速轉為負面。費勒指出，就業是消費支出的最大驅動力，市場現在普遍認為，矽谷銀行的問題最終會為消費帶來更大的影響，消費者情緒正變得非常悲觀。

他說，「幾乎所有人都確定 3 月消費支出會放緩，現在投資人關心的問題在於它會持續多久？有什麼應對方案？」

他認為，在矽谷銀行倒閉前，美國消費情緒就已出現惡化跡象，原因在於：

1. 美國政府計畫從 2023 年 3 月開始削減「糧食券」(SNAP) 的福利津貼。這是美國政府提供給有需要的低收入者用於購買食品的福利計畫，若被削減可能會影響數百萬美國人的消費。

2. 相較於去年同期，美國政府退稅金額有所下降。部分是由於納稅人收入較去年同期下降；因為納稅額減少，退稅金額也隨之減少。

3. 循環信用創歷史新高。美國家庭可能正一步步被卡債壓垮。

4. 第 2 季學貸暫停償還期結束，在 8 月底前，學生將恢復償還貸款，這意味著有 4500 萬人將開始償還貸款。

Jefferies 貨幣市場經濟學家賽門斯 (Thomas Simons) 引用紐約 Fed 的數據分析指出，對於無法延期償還的學生貸款的人而言，平均每月還款額為 393 美元，約占生活支出的 1%，之後會出現拖累消費。

他指出，目前，因學生不需要償還貸款，因此貸款逾期率基本上為零，但車貸、房貸和信用卡循環信用最近有所上升。

費勒指出，雖然 2023 年最初的幾個月間，消費支出仍然保持強勁，但過去兩周投資人對消費支出的態度，開始從「理論上的空頭」轉變為「終於在數據中顯現」。

過去兩周有多項消費支出調查數據凸顯出 3 月上旬消費支出放緩，其中包括摩根大通和美國銀行的支出數據。

美國 3 月密西根大學消費者預期指數初值 61.5，低於預期 64.8，為 4 個月來首次下跌。密西根大學在報告中表示：「3 月調查在矽谷銀行倒閉前大致完成。而地區性銀行的危機有可能對消費者信心產生額外的壓力，因此 3 月消費者信心指數終值很可能低於初值。」

費勒指出，即使之前疫情間累積的儲蓄對通貨膨脹發揮一定的作用，但其中超過一半已經消失，未來消費支出增幅空間不足。