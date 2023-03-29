〈美股早盤〉銀行業擔憂漸退、Fed暫停升息預期攀升 主要指數開高

投資人對銀行業動盪蔓延的擔憂持續減弱改善風險情緒，同時對聯準會（Fed）暫停升息預期攀升，美股主要指數周三（29 日）齊開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 250 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 150 點或 近 1.3%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲逾 2%。

美股開盤前，三大指數期貨攀升，其中那斯達克 100 指數有望延續 2020 年以來最佳表現。Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)和美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價走高。歐股方面，科技股表現最佳。

隨著阿里巴巴 (BABA-US) 的大規模改革計畫引起人們對中國科技股公司復甦的樂觀情緒，提振該產業表現。過去兩年中國科技公司受到北京政府的打擊。香港恆生科技指數周三收漲近 2.5%。

美國公債價格走跌，美元指數小幅上漲，投資人靜待聯準會（Fed）的談話和本周公布的經濟數據，從中尋找有關貨幣政策的蛛絲馬跡。Fed 偏好的通膨指標──核心個人消費支出（PCE）物價指數──將備受矚目，該數據可能會影響 Fed 下次貨幣政策決定。

交換合約交易員預估，Fed 會在下次會議上宣布升息 1 碼（25 個基點）的可能性約為 50%，並計劃在下次會議後放寬貨幣政策。然而，有幾位策略師表示，市場對 Fed 即將降息的預期是錯誤的。

在本月早些時候銀行業動盪引發市場對危機更廣泛蔓延的擔憂後，投資人正在評估經濟衰退的風險和央行政策的軌跡。此後，全球股市收復本月失地。

其他消息方面，國際油價走揚，原因是伊拉克與庫爾德當局發生糾紛，途經土耳其的石油出口仍受到干擾。與此同時一份業內報告顯示，美國石油庫存下降。截稿前，5 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.85%，至每桶 79.32 美元；5 月到期的西德州原油期貨上漲 1.07%，至每桶 73.98 美元。

截至台北時間周三（29 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.99%，至每股 194.85 美元

特斯拉新款 Model S/X 正式開始在中國市場交車。在上海特斯閔行交付中心，上海首批車主已提領到新車。同時特斯拉在中國各地直營門市也將陸續展示新款 Model S/X 車型。

Lululemon(LULU-US) 早盤上漲 14.16%，至每股 365.67 美元

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 上季營收報 27.71 億美元，高於市場預期的 27 億美元，而去年同期為 21.29 億美元；淨利潤 1.2 億美元，而去年同期為 4.35 億美元；財測方面，Lululemon 預估 2023 會計年度第一季淨營收介在 18.9 億至 19.3 億美元，高於市場預期的 18.6 億美元，成長約 18%。

Lucid(LCID-US) 早盤上漲 0.93%，至每股 7.62 美元

電動車製造商 Lucid 在昨日提交給監管機構的文件中表示，公司計劃裁員 18% 左右，涉及約 1,300 名員工，這是該公司大規模重組計畫的一部分，目的是降低公司營運成本。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月季調後成屋簽約銷售指數月率預期 - 2.3%，前值 8.1%

美國 2 月季調後成屋簽約銷售指數年率前值 - 22.4%

華爾街分析：

ERShares 投資策略師 Eva Ados 表示，銀行業危機和新的更嚴格銀行標準相當於一到兩次升息，很有可能出現市場定價錯誤。我們定價是利率下降而不是利率下降的原因，也就是銀行業危機。

滙豐銀行（HSBC）私人銀行和財富管理全球首席投資官塞爾斯（Willem Sels）在一份關於下一季前景的報告中寫道：「對市場來說，壞消息是 Fed 在 2024 年第二季之前不太可能降息，除非美國經濟成長放緩幅度比預期更明顯，從而讓我們面臨利率長期處於高位的局面。投資人另一個關鍵考慮的關鍵因素應該是中國的重新開放和消費者活動的反彈，市場仍然完全低估這一點，中國重新關注成長將有助於降低全球其他地區出現衰退的風險。