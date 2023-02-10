觀察密大消費者信心指數和Fed員談話 美債殖利率橫盤震盪

美債殖利率橫盤震盪。（圖：AFP）
美債殖利率橫盤震盪。（圖：AFP）

美國國債殖利率周五 (10 日) 幾乎沒有變化，因為投資人繼續關注經濟數據和 Fed 官員的評論，以評估通膨和貨幣政策的前景。

美東時間清晨 6 點 05 分，10 年期美國國債殖利率上漲 1.9  個基點報 3.702%。2 年期國債殖利率上揚 0.6 個基點至 4.515%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資者評估美國經濟的前景，尤其是通膨是否正在放緩，以及這對貨幣政策可能意味著什麼。

密西根大學 2 月初步消費者信心報告將於周五發布，該報告將深入了解消費者對經濟發展的預期以及他們受到的影響。

同樣在周五，Fed 理事沃勒和費城 Fed 行長哈克預計將發表講話，投資人將從中尋找有關未來貨幣政策的線索。

在本周發表的評論中，Fed 官員表示與通膨的鬥爭尚未結束，可能會進一步升息，具體取決於經濟數據。

然而，許多投資人仍擔心升息的步伐和保持較高利率的時間更長，會導致經濟衰退。

周四數據顯示，每周申請失業救濟金人數為 19.6 萬人，較前周增加 1.3 萬人。許多投資人認為這是就業市場可能正在放鬆的跡象，這一直是 Fed 的政策目標之一，因為它一直在努力為經濟降溫。

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