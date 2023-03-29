蘋果「先買後付」上線，競爭對手Affirm受壓、美光公布季報！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 17 分)

■ 道瓊指數：上漲 200 點，漲幅 0.61% 至 32788。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 102.5，漲幅 0.81% 至 12835.00。

■ 標普 500 指數：上漲 32.25，漲幅 0.81% 至 4033.75。

【今日總經數據】美國 EIA 原油庫存變化、英國 BOE 公布金融政策會議記錄。

昨日美國就近期地區性中小銀行因流動性問題導致倒閉事件舉辦聽證會，美國監管機構一致認為應加強對資產規模超過 1000 萬億美元的銀行的資本含流動性實行更嚴厲的約束，已加強銀行體系的韌性

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二、美股盤前關注重點

1. 蘋果「先買後付」上線，競爭對手 Affirm 受壓：昨日蘋果宣布將在美國推出先買後附 (buy now, pay later, BNPL) 服務，讓客戶可將款項拆四筆，在未來 6 週無息支付，且沒有手續費；此服務初期僅提供給特定用戶，預期接下來數月將全面推出。消息公布後，競爭對手 Affirm Holding (AFRM.US)、瑞典支付工具 Klarna 首當其衝。昨日蘋果下跌 0.4%，收在 157.65 美援。Affirm 下跌 7.34%，收在 9.47 美元。

2. 美光 2023 財年 Q2 季報：昨日美光 (MU.US) 發布 2023 財年 Q2 季報，第二季季度收入為 36.9 億美元，低於上一季的 40.9 億美元，也低於去年同期的 77.9 億美元；毛利率為 - 31.4%，稅後 EPS 為 -1.91 美元。

公司表示，記憶體產業目前正面臨過去 13 年以來的最壞狀況，各終端需求皆下滑，因而公司透過減產來因應。但公司表示，目前許多終端客戶庫存已下降，預期未來將供需平衡。

此外，受到 AI 及語言模型 (如 ChatGPT) 的發展，將有望推動記憶體的用量成長，因而預估 2025 年記憶體產業市場規模將達到高峰；展望未來，公司預估 2023 財年第三季營收為 37 億美元，QOQ +0.2%，符合市場預期。目前美光盤前大漲近 3% (台灣時間 3/29 4：23 p.m.)。

3. 巴菲特再加碼 2.16 億美元購買西方石油：據近期波克夏向美國證交所遞交的文件顯示，在過去 5 天 (3/23~3/27)，再斥資 2.16 億美元購買近 370 萬股的西方石油，若以 27 日收盤價美股 59.65 美元來計算，目前波克夏共持有近 2.117 億股的西方石油。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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