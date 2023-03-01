經濟前景悲觀 美2月消費者信心指數降至102.9遠低預期

美國研究機構經濟評議會（Conference Board）周二（28 日）公布數據顯示，美國 2 月消費者信心指數自 1 月的 106 降至 102.9，遠低於經濟學家預測的 108.5，也不及修正後前值 106，原因是物價上漲和對經濟前景的擔憂，掩蓋過就業市場近期的強勁表現。

美國 2 月消費者信心指數下滑至 102.9，遠低市場預期。(圖片：ZeroHedge)

另外，反映消費者未來 6 個月前景的預期指標降至 69.7，創去年 7 月以來新低，而現況指數則升至 152.8。

2 月消費者信心下降反映大眾對未來 6 個月的就業、收入和商業狀況更加悲觀。事實證明，通膨比許多人預期的更頑強，美國聯準會（Fed）準備提高利率。高物價不僅侵蝕美國民眾的消費能力，而且 Fed 的激進貨幣政策也有可能讓經濟陷入衰退。

儘管如此，到目前為止，企業裁員主要侷限在科技和金融產業，整個經濟的失業率已回落至 53 年低點。認為就業機會充足的消費者比例飆升至 52%，觸年 4 月以來新高。

雖然消費者支出在今年年初出現反彈，但前瞻性跡象尚不明朗。此次的報告顯示，2 月美國民眾減少購買主要家電、房屋和汽車的規畫，而且度假意願也有所下降。

經濟評議會經濟學資深主管 Ataman Ozyildirim 表示，面對高漲的物價和不斷攀升的利率，消費者可能已經顯示出縮減支出的初步跡象。

值得注意的是，預估未來 12 個月的通膨率中值在 2 月有所下滑。上周公布的數據顯示，Fed 偏好的通膨指標加速攀升，此為物價壓力仍然嚴峻的另一跡象。

彭博分析師 Eliza Winger 表示，消費者對經濟前景的信心大大降低，一旦就業市場走弱，這預示著他們的支出前景不妙。值得注意的是，預期指數已遠低於 80，該報告認為，這一水準通常暗示明年經濟將出現衰退。