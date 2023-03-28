Q2 DRAM跌幅估收斂至10-15% 仍不見止跌訊號

研調機構 TrendForce 表示，在供應商陸續減產下，相較第一季 DRAM 均價跌幅近 20%，預估第二季跌幅會收斂至 10-15%，但下半年需求復甦仍不明朗，仍不見價格止跌訊號。

TrendForce 指出，部分供應商如美光、SK 海力士已啟動 DRAM 減產，不過，由於下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM 均價下行週期仍不見終止，在原廠庫存水位仍高下，除非有更大規模減產發生，後續合約價才有可能反轉。

PC DRAM 方面，買方已連續三季大減採購量，目前 PC DRAM 庫存約 9-13 周，而 PC DRAM 原廠已進行減產，第二季主流 DDR4 8GB 模組跌幅仍將超過一成，預估第二季 PC DRAM 均價跌幅約 10-15%。

Server DRAM 方面，OEM 及雲端服務供應商調降伺服器需求，進一步導致買方拉貨動能疲弱，預估第二季 Server DRAM 均價將季跌 13-18%。

Mobile DRAM 方面，儘管智慧型手機品牌的庫存已回到相對健康水位，但對生產計畫仍持保守態度，第二季買方對 Mobile DRAM 的需求力道仍疲弱，預估第二季 Mobile DRAM 均價將再走跌，但跌幅可望收斂至 10-15%。

Graphics DRAM 方面，買方備貨態度保守，且近期 AI 議題並未明顯刺激需求成長。以主流 GDDR6 16Gb 來看，由於採購力道普遍保守，預估第二季 Graphics DRAM 均價跌幅 10-15%。

Consumer DRAM 方面，需求相對穩健的網通領域，隨著訂單陸續交貨，業者逐步放緩拉貨力道，且普遍保守看待今年網通相關需求的成長性，包含電視在內的應用均無法有效支撐 Consumer DRAM 市場需求，預估第二季 Consumer DRAM 均價將季跌 10-15%。

