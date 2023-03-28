〈智慧城市展〉大同今年營運聚焦電力新能源 推升本業營收、獲利續揚

大同 (2371-TW) 在今年 2050 淨零城市展中，首度以創能、節能、儲能、用能四大面向秀出一站式永續淨零能源解決方案，總經理王金來今 (28) 日表示，今年營運聚焦在電力新能源，加上整體競爭態勢明確，預期本業營收、獲利會維持成長。

王金來說明，目前電力新能源營收比重約 60%，其中電力占 36%、新能源占 24%，今年電力新能源除了在子公司大同智能挹注下，其他太陽能、儲能、氫能等新能源專案持續開拓，預期電力新能源全年營運雙位數成長。

大同除了持續聚焦在電力新能源外，家電、不動產則是屬於中長期營運計畫，王金來表示，不動產最快有營運貢獻可能會是大同莊園三期，目前已經銷售 7、8 成，預計完工後開始認列。

大同一站式永續淨零能源解決方案，是以最有感的節能切入淨零減碳。4 月 1 日起國內平均電價調漲 11%，產業用電漲幅達 14.2%，而變壓器、馬達、空調為工廠、商辦大樓、學校、醫院等場域必備之高耗能設備，大同高效節能非晶質變壓器於待機時可達到減少 75% 的耗能，適合運用在非 24 小時運轉的工廠、太陽能電廠及儲能廠等，碳排放量也較傳統變壓器低 30-40%；大同高效 IE4 馬達搭配變頻器，節電效益可達 20-40%；大同一級能效商用空調節能效率則可提升 32.7%。

創能方面，大同實績包含屋頂型、水面型、地面型，以及停車棚、掩埋場、光電球場與殯葬用地等之太陽能案場，目前全台建置量 1347 處，2025 年目標容量 1GW。

大同今年將投入超過 100 MW 台電及自行投資的儲能系統，未來也將拓展表後儲能服務，去年增強型動態調頻服務 E-dReg 案場上線，為台灣首座具備電力調頻與尖離峰電力移轉功能之儲能系統，協助強化電網韌性。

大同也展出符合歐盟 RoHS 2.0 的無鉛電纜及電線、低煙無毒電纜、網路線。大同電纜是再生能源電力傳輸要角，光伏電纜已取得 EN 50618 認證，實績遍布全台太陽能案場；25/69/161 kV XLPE 電纜，客戶採用於離岸風電案場建置；台灣市佔率第一的大同高階網路線，亦應用於 5G 網路建設，以優化智慧交通車聯網的訊號傳輸速率，即時路況回報用路人，避免塞車耗能。

此外，大同世界科技推出 AIOT 智慧廁所管理平台，擁有安全防護、耗材管理、能耗管理、即時通報、水資源維護永續管理等功能。平台可串接各種感測器，實現 AI 數據分析，結合智慧對話機器人，可提供廁所相關智慧化問題指引。該系統已於台南西拉雅遊客中心、高雄港旅運中心、臺北市龍山寺地下街、花蓮縣客家文化會館等地建置。