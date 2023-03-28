〈智慧城市展〉大同子公司躍特斯拉充電樁最大建置廠 今年訂單跳增3倍

大同 (2371-TW) 電力能源事業再報捷，子公司大同智能總經理黃允巍今 (28) 日表示，已成為電動車龍頭廠特斯拉 (TSLA-US) 充電樁的合格建置廠商，去年建置逾 500 支，今年建置量提升超過 3 倍，囊括最多訂單，加上太陽能與儲能建置案持續推進，目標今年營收再成長 50%。

據了解，台灣共有 15 家業者是特斯拉充電樁合格廠，而大同 2021 年 11 月加入後，去年就拿下 500 支充電樁建置案、市佔率最大，今年建置量將跳增 3 倍，涵蓋家用充電站及超級充電站。

黃允巍表示，特斯拉去年在台銷售 4000 多輛，今年銷售量將倍增至 1 萬多輛，不過全台充電樁仍不足，此外，目前電動車充電是使用高碳排的「灰電」，難以達到零排放，因應淨零碳排趨勢，未來充電都會使用綠電。

他補充，大同智能具備機電電力整合能力，尤其家用充電站需要改善電力系統，必須涵蓋配電盤、機電、變壓器等，大同智能就能提供整套解決方案。

至於太陽能案場方面，黃允巍指出，除了持續完成標案外，私人場域業績今年有望成長 5 成，而公有屋頂逐漸萎縮，將轉向建置工廠、住宅屋頂等案場。

法人預期，大同智能去年受惠太陽能、儲能標案，營收達到約 50 億元，預期今年太陽能案場動能延續，加上充電樁事業布局發酵，今年營收有望再成長 50%，上看 75 億元。