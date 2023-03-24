金融危機後首見 5大危險訊號再度同時出現

雖然美股乃至全球股市年初至今表現都還頗具韌性，但危險訊號已經接連出現。

自去年 3 月至今，Fed 一共升息 9 次，利率上限提升至 5%。升息帶來的負面影響在銀行業已經顯現，對美國政府的利息支出負擔的加重也產生了立竿見影的效果。

數據顯示，美國政府本財年的國債利息支付同比成長 29%，是聯邦預算中增加最快的支出項目之一。2023 財年第 1 財季 (10 月至 12 月)，美國公債的利息支付較上年同期增加 570 億美元或 37% 達 2100 億美元。

利息支付增加的另一個後果是：美國聯邦政府的總體赤字呈爆炸式成長，年增 50%。具體來看，2023 財年第 1 季聯邦政府財政赤字達到 4210 億美元，同比增加 12%。美國政府債務正在逼近 31.4 兆美元的債務上限，預計 7 月之後將需要提高聯邦債務上限。

根據 FDIC 數據，截至 2022 年第 4 季，美國銀行系統內未實現損失約為 6200 億美元，其中可售國債及證券約為 2795 億美元。美國商業銀行目前資產 23 兆美元，持有證券 5.5 兆美元，其中 MBS 有 2.8 兆美元。個人房貸 2.5 兆美元。

銀行股的再次走弱，也代表市場對銀行股未來很不看好。

摩根士丹利全球研究負責人胡芭莉 (Katy Hubary) 指出，過去一年市場一直在爭論向來是衰退前兆的殖利率曲線倒掛，以當前環境的關鍵特點討論這次衰退是是無可避免。

她引用大摩跨資產戰略團隊最新發布的一個「有趣的分析」，該分析發現目前有 5 個宏觀發展剛好匯合，這些事件與美債殖利率曲線倒掛的時序一致，認為經濟開始放緩並導致風險資產急劇下降。

這五個宏觀事件分別為：1. 與 3 個月前相比，標普 500 指數的遠期收益正在下降；2. 殖利率曲線在過去 12 個月內一直倒掛；3. 失業率低於平均水平；4. 美國製造業 PMI 低於 50；5. 淨利率超過 40% 的美國銀行業正在收緊貸款標準。

歷史經驗顯示，這 5 個事件往往在重大市場危機之前同時出現，像是 2007 年和 2001 年，而「如今所有 5 個事件都發生了，這是十分罕見的」。

對於股市投資人來說，這是真正值得注意的風險。一如大摩團隊所強調的那樣，自 1990 年以來，這些條件越多，全球股票表現往往越差。