安永CEO調查：55%受訪者憂心這波衰退比金融海嘯時期更嚴重

根據安永發布的 ，高達 98% 企業執行長認為今 (2023) 年受到地緣政治緊張局勢、供應鏈中斷及新冠病毒疫情不確定性等情況造成經濟衰退，55% 受訪者擔憂這次衰退的持續時間和嚴重程度，恐怕比金融海嘯時期更為嚴重

安永本次主要針對全球 1200 位企業執行長對未來前景、挑戰和機會的看法進行調查，48% 受訪執行長預估全球經濟將放緩，55% 擔心這波經濟衰退的持續時間和嚴重程度，恐怕比 2008 至 2010 年間的全球金融危機更嚴重；53% 受訪執行長們認為其資深領導團隊，大多缺乏在這般不確定、震盪的低迷時期管理企業的經驗。

安永財務管理諮詢服務 (股) 公司總經理何淑芬表示，今年的商業環境不確定性較高，全球大集團和企業準備好啟動更大規模的分拆行動，對台灣企業來說是個好機會，台灣企業在此趨勢下可取得關鍵性技術和尋找下一個成長動能。

何淑芬說，在地緣政治危機下，外國企業到台灣大規模投資併購不像過去蓬勃，但台灣企業在今年起開始出現機會，是投資和獲得成長動能的好時機，對國外賣方企業而言，台灣參與國外的投資競標上，是個值得信賴的交易方。

調查也發現，2020 年開始調查以來，包括限制性監管、貿易和投資政策 (28%) 首度取代新冠病毒疫情相關問題 (19%)，成為受訪者改變投資計畫的關鍵原因。由於加劇的地緣政治挑戰，97% 受訪者改變原先規劃的投資策略，44% 延遲計畫，32% 直接停止原先規劃的投資。

調查指出，提到未來業務成長的最大風險因素，32% 受訪者認為是貨幣政策方向的不確定性、資金成本的增加；另有 32% 執行長仍認為是新冠病毒疫情的不確定性，但比起 2022 年 10 月的 43% 相比，相關憂慮已逐漸消退。



