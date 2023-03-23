策略師：近期美科技股反彈 使投資人忽視經濟衰退風險

隨著銀行業危機爆發，避險需求大增，促使投資人資金轉向有品質的大型科技股。但策略師認為，科技股上漲使得市場忽略經濟衰退風險。

TS Lombard 策略師 Skylar Montgomery Koning 和 Andrea Cicione 在週三 (22 日) 發布的報告中表示，科技和通訊股近期表現優於大盤，似乎意味著投資人預期聯準會 (FED) 有望在下半年大幅降息，同時也不再擔憂經濟衰退對企業盈餘可能帶來的衝擊。

但是，該報告表示，科技股反彈在很大程度上忽略如今身處困境的美國銀行業，可能加速收緊放貸款標準，進而給美國經濟成長帶來壓力的情況。「銀行業危機主要的影響，就是加速收緊放貸標準，將衝擊經濟並拖累成長。」報告中說道。

TS Lombard 認為，美國經濟衰退的擔憂已經反映在近期商品市場面臨的下行壓力中，過去一週半的時間，能源下跌約 10%，工業金屬下跌約 3%。

高盛集團近期也將其對未來 12 個月美國經濟衰退機率的預測，提高到 35%，因當前銀行業壓力對經濟影響的不確定性增加。同時也反映出小型銀行危機事件，對美國經濟造成的不確定性在加大。

高盛經濟學家 David Mericle 和 Manuel Abecasis 指出，收緊貸款標準可能會打壓整體需求，並拖累 GDP 增長。

高盛指出，中小銀行在美國經濟中扮演重要角色，資產不足 2500 億美元的銀行所發放的貸款，約占美國商業和工業貸款的 50%。高盛還表示，收緊貸款標準對需求增長的影響，與升息 25 至 50 基點的影響相同。