美銀基金經理人調查：對經濟衰退擔憂在3月回升

隨著市場應對幾家銀行倒閉的打擊和潛在的經濟後果，華爾街對經濟衰退的關注正在回升。

周二 (21 日) 公布的美國銀行最新基金經理人調查顯示，美國經濟衰退的可能性自 2022 年 11 月以來首次回升。約 42% 的受訪基金經理人認為未來 12 個月內會出現衰退，高於 2 月的 24%。

雖然基金經理們並未就經濟衰退達成普遍共識，但他們一致認為未來 12 個月經濟將停滯不前。

在接受調查的基金經理人中，高達 80% 的人預計經濟將持續呈現停滯性通膨 (Stagflation)(滯脹)。停滯性通膨是指經濟在相對高通膨的情況下停滯不前。

隨著經濟學家在瑞士信貸、Signature Bank 和矽谷銀行 (SVB) 倒閉後開始重新調整其經濟思維，基金經理人之間產生了這種共識；專業人士指出，這些事件將整體導致金融環境朝向收緊。

Jefferies 策略師本周維持 2023 年經濟衰退的預測不變，理由是隨著銀行危機的持續，銀行將收緊貸款標準。

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 上周指出，他認為未來 12 個月美國經濟衰退的可能性為 35%，高於之前的 25%。可能性的增加反映出受到小銀行壓力的經濟影響的「近期不確定性增加」。

他還將 2023 年 GDP 的預測值下修 0.3 個百分點至 1.2%。

EvercoreISI 主席海曼 (Ed Hyman) 寫道：「我們認為通膨已經顯著放緩，經濟衰退已經開始逐漸浮現，可能從今年下半年就會開始。」