世銀前經濟學家：銀行業風暴恐令美經濟衰退 波及新興市場

世界銀行前首席經濟學家 Carmen Reinhart 周一 (20 日) 預警，美國和瑞士的銀行業動盪增加了美國經濟衰退的可能性，對新興市場來說不是好兆頭。

Reinhart 出席資產管理公司 RockCreek 舉辦的線上活動，他曾與人合著一本關於金融危機的權威著作。

Reinhart 表示，矽谷銀行和 Signature 銀行倒閉，以及瑞士當局策畫瑞銀收購陷入困境的瑞信，構成一場銀行業危機，儘管迄今尚非系統性危機

這樣的發展令大眾預期美國經濟衰退的程度較幾周前更嚴重，並引發對金融不穩定的擔憂。

目前各國央行恐需更加關注金融穩定危機而非通膨。美國聯準會 (Fed) 前主席伏克爾 ( Paul Volcker) 在 1980 至 1982 年暴力升息應對超級通膨，導致美國經濟嚴重衰退。Reinhart 指出，美國家庭債務僅當今水準的一半，而公共部門債務僅為當前水準的 1/4。

他說：「若沒有人擁有槓桿，升息對金融脆弱性方面的實際結果就會截然不同。」如果金融不穩定變得更嚴重，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 更有可能偏離已宣布的緊縮計畫。

雖然銀行業危機通常與新興市場有關，但這回的危機卻是在發達經濟體中發生，包括「永遠是金融穩定基石的瑞士」。

然而，Reinhart 警告，由於風險厭惡情緒和波動性上升，往往會將投資人趕出該資產類別，因此仍可能對新興市場產生反作用力。資本外流可能會破壞一些新興市場的財政健康狀況，尤其是在新興市場撐過疫情和通膨後，財政狀況已然脆弱。

雖然新興市場在 2008 年至 2009 年反彈相對較快，亦即上一回發達經濟體出現金融問題時，但這一回恐怕沒那麼幸運。

Reinhart 說：「危險就在他們的狀況比 2008-2009 年更糟，因為過去幾年疫情和通膨造成了現在更高的脆弱性。」

全球其他各地也面臨經濟挑戰，讓 Reinhart 更相信美國恐無法逃過軟著陸。他表示，雖然勞動市場的影響確實比過去更有限，但仍可看到傳統的經濟衰退情景，因為不只美國經濟衰退。

因此 Fed 周三決議更引人注目。Reinhart 表示，就在過去 10 天裡，Fed 升息所帶來的量化緊縮，迄今已經因採取的措施和銀行業困境的衝擊而逐漸消散。

Wolfe Research 投資長 Chris Senyek 表示，華爾街認為 Fed 試圖同時做兩件事，一方面收緊金融情勢，另一方面又放寬金融情勢。這可能讓通膨更持久，並使即將到來的經濟衰退更長久。但比起 Fed 什麼都不做的靜觀其變相比，經濟下滑的幅度可能小一些。