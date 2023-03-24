美銀：投資人逃離市場 疫情後最快 貨幣基金資產創新高

美國銀行策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 及其團隊表示，由於對經濟放緩的擔憂加劇，市場資金正以疫情爆發以來最快的速度出逃，預計未來幾個月股市和信貸市場將出現暴跌。

去年正確看空美國國債的哈奈特表示，「信貸和股市對降息過於貪婪，對衰退的擔憂不夠。」他預計未來 3 到 6 個月，投資級利差和股市將受到打擊。

由於幾家美國銀行倒閉和瑞士信貸被收購的動盪，市場一直處於緊張狀態。這並沒有影響各國央行，Fed、歐洲央行和英國央行在銀行體系面臨壓力的情況下，仍堅持升息以抑制通膨。

報告引用 EPFR Global 的數據指出，截至周三 (22 日) 當周，全球現金基金流入近 1430 億美元，為 2020 年 3 月以來最大，過去 4 周累計流入超過 3000 億美元。貨幣市場基金資產飆升至逾 5.1 兆美元，創歷史最高水平。哈奈特表示，之前飆升時機恰逢 Fed 在 2008 年和 2020 年大幅降息。

他認為，Fed 可能會在未來 12 個月大幅降息，但這可能只有在就業人數轉為負值之後才會開始。

他表示，考量失業率上升的負面影響，投資人應在上次升息後拋售股票。他寫道，「現在是一個比正常更持久的熊市」，但政策干預意味著股市尚未消化大幅下挫的影響，而最大的牛市復甦「只有在最大跌幅之後才會出現」。

哈奈特說，在股市出現最後的下跌之後，「可以買進長期領先的通膨周期股，而不是信貸、私募股權和大型科技股的傳統領先股。」