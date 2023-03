不再唯股票是尊 高盛：美國家庭今年可能拋售7500億美元股票

以康納斯 (Cormac Conners) 為首的高盛策略師預計,由於債券殖利率上升和儲蓄減少,美國家庭今年將出售 7500 億美元的股票,這將是 2018 年以來需求首次出現下降。

高盛策略師在最新報告中寫道,這也代表了多年來對 TINA (There Is No Alternative to equities) 信念的終結,家庭將轉而增加對信貸和貨幣市場資產的配置。

在全球金融危機以來的超級寬鬆貨幣政策時期,美國家庭一直是股票的主要買家。康納斯引用 Fed 的數據指出,隨著 Fed 開始收緊政策,即使美國家庭仍直接持有美股 38% 的比率,但這股趨勢在去年出現「顯著放緩」。

他表示,今年,「即使最近市場殖利率的下降持續可能一路加深到年底,家庭仍將是股票的淨賣家」。

隨著 Fed 試圖控制飆升的通貨膨脹,從而推高債券殖利率,加劇美股波動,投資人紛紛押注美國利率今年將持續走高。

高盛引用高頻流動數據指出,今年美國股票型共同基金和 ETF 遭遇 510 億美元的資金流出,而債券基金的流入額達 1370 億美元。

高盛對家庭拋售股票的估計是根據對股票需求的分析,該分析主要取材 10 年期美國國債殖利率和個人儲蓄。康納斯寫道,在殖利率較低而儲蓄率高於預期的樂觀情景中,可能只有會價值 4000 億美元的股票被拋售,而最悲觀的情景可能將導致 1.1 兆美元股票被拋售。

他目前預計,外國投資人和企業將分別成為價值 5500 億美元和 3500 億美元股票的淨買家。他表示,退休基金也將淨買入 2000 億美元。