不再唯股票是尊 高盛：美國家庭今年可能拋售7500億美元股票

以康納斯 (Cormac Conners) 為首的高盛策略師預計，由於債券殖利率上升和儲蓄減少，美國家庭今年將出售 7500 億美元的股票，這將是 2018 年以來需求首次出現下降。

高盛策略師在最新報告中寫道，這也代表了多年來對 TINA (There Is No Alternative to equities) 信念的終結，家庭將轉而增加對信貸和貨幣市場資產的配置。

在全球金融危機以來的超級寬鬆貨幣政策時期，美國家庭一直是股票的主要買家。康納斯引用 Fed 的數據指出，隨著 Fed 開始收緊政策，即使美國家庭仍直接持有美股 38% 的比率，但這股趨勢在去年出現「顯著放緩」。

他表示，今年，「即使最近市場殖利率的下降持續可能一路加深到年底，家庭仍將是股票的淨賣家」。

隨著 Fed 試圖控制飆升的通貨膨脹，從而推高債券殖利率，加劇美股波動，投資人紛紛押注美國利率今年將持續走高。

高盛引用高頻流動數據指出，今年美國股票型共同基金和 ETF 遭遇 510 億美元的資金流出，而債券基金的流入額達 1370 億美元。

高盛對家庭拋售股票的估計是根據對股票需求的分析，該分析主要取材 10 年期美國國債殖利率和個人儲蓄。康納斯寫道，在殖利率較低而儲蓄率高於預期的樂觀情景中，可能只有會價值 4000 億美元的股票被拋售，而最悲觀的情景可能將導致 1.1 兆美元股票被拋售。

他目前預計，外國投資人和企業將分別成為價值 5500 億美元和 3500 億美元股票的淨買家。他表示，退休基金也將淨買入 2000 億美元。