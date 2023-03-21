對銀行業擔憂略見緩解 美債殖利率回升

美國國債殖利率周二 (21 日) 上漲，因對銀行業的擔憂在經歷幾周的動盪後趨於平靜，投資人等待 Fed 下次會議的開始。

美東時間上午 6 點 47 分，10 年期美國國債殖利率上漲 6 個基點報 3.537%。2 年期美國國債殖利率上漲 16.7 個基點至 4.091%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

隨著投資人消化瑞士信貸被瑞銀收購的影響，對銀行業的信心略有改善。這筆交易是在瑞士當局的幫助下於上周末達成，瑞士當局承諾提供財政支持，同時還有其他確保瑞士信貸收購的措施。

當局的反應緩解了一些投資人對金融體系穩定性的擔憂。然而，收購案也引發了一些問題，例如額外一級債券 (AT1) 的持有人持有的 170 億美元投資被抹去，這可能導致法律訴訟。

美國的區域銀行似乎也略有復甦，SPDR 區域銀行 ETF (KRE) 周一 (20 日) 收高。

Fed 最近一次會議定於周二開始，最新的利率決定預計將於周三 (22 日) 公布。投資人預期升息 25 個基點。

投資人還預期獲得有關經濟前景的新看法以及有關未來政策的暗示。包括官員們是否會升息超過預期，並在更長時間內保持高利率，這是官員們在最近銀行業動盪之前曾經暗示過的。