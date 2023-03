美債殖利率飆升 美股高股利個股吸引力降低

飆升的通膨率和聯邦利率已將美國國債殖利率推升至十多年來的最高水平。加上美股同期低迷動盪,導致能提供相對較高股利的個股數量穩步下降,對投資人的吸引力也因此變弱。

高股利股是去年美股的亮點。標普 500 高股利指數 (S&P 500 High Dividend Index) 去年下跌 1.1%,而標普 500 指數同期下跌 18%。但進入 2023 年,標普 500 高股利指數已下跌 4.9%。

一些能源企業,比如 Pioneer Natural Resources Co. (PXD-US) 和 Coterra energy Inc. (CTRA-US) 屬於提供高股利的傳統產業中,兩者的股利率分別達 13% 和 10%。由於去年石油和天然氣價格走高,部分能源企業甚至支付了特別股利。美國最大菸草公司 Altria Group Inc (MO-US)、電信巨頭 Verizon Communications Inc. (VZ-US)、AT&T Inc. (T-US) 以及化學製造商道氏公司 (DOW-US) 去年股利率也超過 5%。

根據 Birinyi Associates 的數據,截至上周五 (10 日),標普 500 指數中只有 34 支股票的股利率高於 6 個月期美國國債殖利率。這與過去 10 年大部分時間相比截然不同。過去 10 年,利率長期接近零。Birinyi Associates 資料顯示,在 2021 年底利率開始上升前,有 379 支標普成分股的股利率高於美債殖利率。

由於高股利股數量下降,加上「安全資產」美國國債殖利率相對走高,部分投資人認為沒有理由再將資金投入風險相對較高的股市。在他們看來,高股利股所提供的額外收益不值得承受企業獲利下降的風險,尤其是當下美國經濟和全球經濟前景都不明朗。

上周部分美國地區銀行接二連三被關閉,市場對銀行業健康狀況的擔憂以及勞動市場比預期更熱,導致美股走跌。標普 500 指數今年以來反彈幅度收窄至 0.6%,較 2022 年 1 月的高點仍有 19% 的差距。

不過,美國地區銀行的情況以及銀行股的暴跌,也使得市場重新押注 Fed 可能削減升息幅度和力度。何況美債殖利率曲線仍嚴重倒掛;短期殖利率高於長期,這通常被認為是經濟衰退的徵兆。

T.Rowe Price 旗下價值型基金投資組合經理人赫德里克 (Ryan Hedrick) 表示,「以從上而下的角度來看,殖利率曲線繼續向股票投資人發出警示訊息。」

不過,也有投資人表示,即使債券殖利率可觀且更安全,高股利股也仍發揮著重要作用。赫德里克透露,他看好醫療保健、消費品、財產險和意外險等防禦性更強產業中的高股利股。

金融諮詢機構 Fortune Financial Advisors 投資顧問哈姆蒂爾 (Lawrence Hamtil) 表示:「通膨的確會縮短人們的投資期限」。因此他認為,在通膨仍然偏高的背景下,長期保值對投資人來說比長期升值更為重要,這會使得高股利股仍更具吸引力。

不過,眼下的問題是,如果企業支付不起高股利,繼續配發股利反而不是明智之舉,對股價表現也並無助益。英特爾 (INTC-US) 上月表示,為了節省開支,將削減 66% 的股利。而 AT&T 在去年分拆華納傳媒 (Warner Media) 的股權,並削減了股利。從兩者股價表現來看,AT&T 股價在過去 12 個月上漲了 12%;同期英特爾價計入股利的股價仍下跌了 39%。