〈美股早盤〉Fed暫停升息希望增加 主要指數開高

聯準會（Fed）暗示接近暫停升息，原因是銀行業動盪可能導致嚴重的經濟衰退，美股主要指數周四（23 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 220 點或 0.7%，那斯達克綜合指數漲近 150 點或近 1.2%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲 2.5%。

美股開盤前，主要指數期貨攀升，原因是投資人進一步押注 Fed 將很快開始降息，而不是如期指引。

Fed 主席鮑爾在昨日的貨幣政策記者會上駁斥對今年降息的押注，並表示他準備繼續提高借貸成本，直到通膨出現降溫跡象。利率市場顯示，投資人對 Fed 在 5 月升息 1 碼（25 個基點）的可能性看法分歧，儘管鮑爾記者會上放鷹，但市場降息預期加深，市場暗示 12 月有效聯邦基金利率將降至 4.1% 左右。

另一方面，美國財政部長葉倫告訴國會議員，政府並沒有考慮「全面」存款保險來穩定美國銀行，這導致該行業股票迅速下跌。

經濟數據方面，美國勞工部周四公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19.1 萬人，低於市場預期的 19.7 萬人，較前值 19.2 萬人減少 1 千人，連兩周下滑凸顯就業市場吃緊。另外，上周續領失業金人數攀升。

其他消息方面，英國央行（BOE）周四（23 日）宣布升息 1 碼（25 個基點），符合市場預期。在人們對銀行體系感到擔憂的背景下，BOE 正在努力應對持續升溫的通膨，日前數據顯示，英國 2 月通膨年增率意外躍升至 10.4%。

BOE 貨幣政策委員會（MPC）強調，英國經濟成長預期將強於其 2 月貨幣政策報告中的預估，而核心消費者物價通膨（不包括波動較大的食品與能源價格）仍處在高峰。

截至台北時間周四（23 日）21 時許：

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 17.01%，至每股 64.02 美元

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 周四盤前股價跌近 20%。此前該公司披露收到美國證券交易委員會（SEC）的「Wells 」通知，警告發現該公司可能違反美國證券法的行為。這是 SEC 對美國上市公司進行民事訴訟前發出的非正式提醒。

Chewy(CHWY-US) 早盤下跌 5.08%，至每股 35.84 美元

寵物產品電商公司 Chewy 儘管上季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，但周四盤前股價仍跌逾 5% 以上。該公司上季營收報 27.1 億美元、每股獲利報 0.01 美元，均優於分析師預估的 26.4 億與虧損 0.11 美元。然而，Chewy 上季的活躍戶用指標略有下滑。

AMC(AMC-US) 早盤上漲 5.53%，至每股 4.58 美元

美國影院巨擘 AMC 盤前股價上漲 2.5%。儘管花旗重新給予 AMC 股票「賣出」（Sell）的評等，但該股股價仍在走高，花旗降評的理由是 AMC 普通股估值過高。此前一天，同為迷因股的 GameStop(GME-US) 股價也在飆升。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19.1 萬人，預期 19.7 萬人，前值 19.2 萬人

美國上周續領失業金人數報 169.4 萬人，預期 168.4 萬人，前值 168 萬人

美國 2 月新屋銷售年化總數預期 65 萬戶，前值 67 萬戶

美國 2 月新屋銷售年化月率預期 - 3%，前值 7.2%

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，Fed 昨利率決策聲明的措辭沒有先前這麼強硬，反映最近地區性銀行業危機所帶來的不確定性。Erlam 認為，鮑爾在內的 Fed 官員顯然擔心近期事件對信貸環境的影響，可能會影響家庭與企業貸款，減緩經濟成長並給通膨帶來壓力。雖然這能在降通膨上發揮一定的作用，但這並非 Fed 所期望的方式。

高盛昨上調對黃金價格預測，表示其為抵禦金融風險最佳的避險工具，並重申其對大宗商品的樂觀看法，因為銀行業危機尚未波及現貨市場。該行將 12 個月的金價目標從每盎司 1,950 美元上調至 2,050 美元，同時預估今年晚些時候供應限制將變得明顯，促使價格再次上漲。短期內更受青睞的是金屬而不是石油。