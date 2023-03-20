投資人評估UBS收購瑞士信貸 美債殖利率走跌

在瑞銀 (UBS) 同意收購其競爭對手瑞士信貸後，投資人考量銀行業的穩定性，美國國債殖利率周一 (20 日) 下跌。

美東時間上午 6 點 21 分，10 年期美國國債殖利率下跌 0.6 個基點至 3.391%。2 年期美國國債殖利率下跌 4.5 個基點報 3.801%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人評估銀行業的前景，擔憂監管機構努力遏制對影響區域和全球金融機構的銀行業危機。

上周末，瑞士央行、瑞士金融市場監管局 (FINMA) 和瑞士政府就瑞士最大的兩家銀行 UBS 集團對瑞士信貸的收購進行了磋商。

作為交易的一部分，瑞士央行和瑞士政府還宣布將採取措施支持該交易，包括提供高達 1000 億瑞士法郎的融資。

瑞士信貸最大股東沙烏地國家銀行上周表示，它無法再為這家瑞士銀行提供財務支持。該行還受到最近矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉的連累，引發人們對金融體系穩定性的擔憂，並促使 Fed 實施支持措施。

Fed 周日 (19 日) 宣布與全球其他幾家央行聯合開展流動性操作。Fed 發表聲明表示，新措施將「作為緩解全球融資市場壓力的重要流動性支持，從而有助於減輕此類壓力對家庭和企業信貸供應的影響」。

Fed 下次會議定於周二 (21 日) 開始，預計周三 (22 日) 將做出最新利率政策決定。人們普遍預計升息 25 個基點，因為許多人認為 Fed 的目標是在實現其冷卻經濟和支持金融體系穩定的目標之間找到中間值。