最後期限逼近！傳亞馬遜出手收購TikTok

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-03 02:31

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根據《紐約時報》(NYT)周三 (2 日) 援引知情人士消息報導，亞馬遜 (AMZN-US) 已在最後時刻向 TikTok 提出收購提案，這一舉動發生在 TikTok 面臨美國政府要求在 4 月之前改變所有權結構的壓力。若 TikTok 無法與中國母公司字節跳動脫鉤，將可能面臨在美國被禁的命運。

知情人士表示，雖然亞馬遜的提案涉及全面收購 TikTok，但目前參與討論的各方似乎對亞馬遜的報價並不看好。據了解，這份報價函是向美國副總統范斯 (JD Vance) 及商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 提交的。

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亞馬遜的出價反映在華府針對 TikTok 所有權問題的緊張局勢。美國兩黨政策制定者對該應用程式的中國所有權表示強烈的國安擔憂。去年通過的一項法律強制要求 TikTok 出售，並於今年 1 月生效。然而，即便最高法院全體一致支持這項法律，美國總統川普仍延後了執行期限至本周六。

截稿前，亞馬遜目前未對此次收購提案做出回應，TikTok 則也未立即回應置論請求。

川普預估將於周三與白宮高層官員討論 TikTok 的未來。知情人士透露，一個可能的交易結構可能涉及引入若干新的美國投資者，包括科技巨擘甲骨文 (ORCL-US) 和私募股權公司

黑石集團 (Blackstone)(BX-US)，並避免進行正式的出售。然而，這種結構是否符合聯邦法律的要求仍不明朗。

亞馬遜與 TikTok 之間已經有一些現有的業務聯繫。TikTok 在美國擁有 1.7 億用戶，並成為一個重要的零售購物平台，許多網紅在上面推薦產品給觀眾。儘管 TikTok 也有自己的電商平台——TikTok Shop，許多網紅仍鼓勵觀眾在亞馬遜上購買商品，並從中獲得一定的抽成。亞馬遜還為 TikTok 提供一些技術支援。

此前，亞馬遜也曾嘗試推出一款名為「Inspire」的類 TikTok 應用程式，並將其整合進亞馬遜自家應用程式中。該計畫在內部曾獲得高度關注，但被廣泛認為未能成功吸引購物者，今年亞馬遜最終將其從應用程式中刪除。

亞馬遜並非首個表達對 TikTok 有興趣的零售商。早在 2020 年，當 TikTok 首次面臨迫於壓力需要出售時，微軟 (MSFT-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 曾經競標收購該公司。但若此次交易成功，亞馬遜將成為最具規模的競標者，該公司還吸引億萬富翁 Frank McCourt 以及支付公司 Employer.com 創辦人 Jesse Tinsley 的目光。