對汽車和卡車需求強勁 美國3月新車銷量將上升

產業諮詢公司 J.D. Power-LMC Automotive 周四 (23 日) 發布的最新報告顯示，由於對汽車和卡車的需求被壓抑，預計 3 月美國新車銷量將上升。

報告指出，當月包括零售和非零售交易在內的新車總銷量預計將達到 133 萬輛，較 2022 年 3 月增加 6.2%。

對個人交通工具的偏好在過去一年推動了汽車業的銷售，但最近有些跡象代表需求可能正在失去動力。

通用汽車 (GM-US) 上個月表示，從 3 月 27 日開始，印第安納州一家生產雪佛蘭 Silverado 和 GMC Sierra 皮卡車的裝配廠將閒置 2 周，以維持其經銷商的「最佳庫存水平」。

LMC Automotive 全球預測總裁舒斯特 (Jeff Schuster) 說，「雖然銀行業和整體經濟出現一些警告訊號，但全球汽車銷量的前景較一個月前增加了 20 萬輛，達到 8610 萬輛，比 2022 年增加 6.2%。」

他指出，「預計供應中斷情形將繼續緩解。」

預計 3 月新車零售量將達到 109 萬輛，同比增加 1.9%。

報告指出，零售商新車的供應情況正在改善，但總體而言，該產業的供應仍然受到限制，這有助於使獲利能力遠高於歷史水平。

新車價格繼續上漲，3 月平均價格達到 45818 美元，同比上漲 3.5%。

該諮詢公司表示，2023 年全球輕型汽車銷量預計將成長 6.2%，達到 8610 萬輛。