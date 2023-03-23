美上周初領失業金人數續降至19.1萬人 連兩周下滑

美國勞工部周四（23 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19.1 萬人，低於市場預期的 19.7 萬人，較前值 19.2 萬人減少 1 千人，連兩周下滑凸顯就業市場吃緊。另外，上周續領失業金人數攀升。

截至 3 月 18 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 19.1 萬人，低於市場預期的 19.7 萬人，較上周的 19.2 萬人減少 1 千人，4 周移動平均值報 19.625 萬人。

截至 3 月 11 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 169.4 萬人，較上周修正後的 168 萬人增加 1.4 萬人，高於市場預期的 168.4 萬人，4 周移動平均值報 168.4 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

這份報告顯示，在美國聯準會（Fed）過去年一升息的背景下，勞動力市場在很大程度上保持彈性。初領失業金人數繼續徘徊在歷史新低附近，就業市場依然強勁。

由於食品服務、休閒和飯店等行業都在努力留住員工，目前每一個美國求職者就有近 2 個職位空缺。

儘管如此，隨著亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書母公司 Meta Platforms(META-US)等公司紛紛裁員，經濟學家預估，隨著這些公司裁員，初領失業的數據最終將反映這些公告。

與此同時，目前尚不清最近的銀行倒閉對就業市場產生何種影響，不過標準收緊和借貸成本上升可能會抑制經濟成長。

FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 表示，銀行業恐慌開始一周後，就業市場穩定如磐石，並未出現新增裁員。隨銀行變得更加謹慎，信貸環境可能會收緊，但這可能會需要幾周或幾個月的時間，才能轉化為實體經濟活動的實質性放緩。