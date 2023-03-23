堅定抗通膨 Fed決定升息1碼

聯準會 (Fed) 週三 (22 日) 公布 3 月利率會議決定，將基準利率調升 1 碼至 4.75% 至 5% 區間，創 2007 年底以來最高。最新聲明傳達，聯準會對近期銀行業危機的謹慎態度，並暗示升息循環已步入尾聲。

儘管對銀行業危機潛在影響釋出警告，但聯邦公開市場委員會 (FOMC) 發布的週三一致同意升息 1 碼，聯準會自去年 3 月啟動升息循環以來，已將基準利率大幅上調 19 碼。

最新聲明指出：「官員將密切關注即將到來的訊息並評估對貨幣政策的影響，預測『一些額外緊縮政策』可能是適當的，以便使貨幣政策立場具有足夠的限制性，並隨著時間的推移使通膨率恢復到 2%。」

該措辭與之前的聲明不同，之前的聲明為「官員認為『持續提高聯邦基金利率目標區間』將是適當的。」

該聲明強調：「美國銀行體系健全且有彈性，近期事態發展可能導致家庭和企業的信貸條件收緊，並對經濟活動、招聘和通膨造成壓力，這些影響的程度是不確定的。官員仍然高度關注通膨風險。」

最新利率點狀圖顯示，18 位官員中有 10 位預測終點利率為 5.1%，相當於 5% 至 5.25% 的目標區間，與去年 12 月的估計持平，表明大多數官員預計聯準會在今年剩餘的時間內只會再升息一次，接著美國央行將終止抑制通膨的戰爭。

官員們多預計聯準會今年剩餘的時間內，只會再升息一次。 (圖片：FOMC)

聯準會週三調整了經濟預測，略微調高通膨預期。官員們預估今年整體個人消費支出物價指數 (PCE) 預測值為 3.3%，高於去年 12 月份的 3.1%。失業率估值下調至 4.5%，低於去年底預測的 4.6%。國內生產毛額 (GDP) 成長率估值從去年底的 0.5% 下修至 0.4%。

Fed 週三調整經濟預測、調高通膨預期 (圖片：FOMC)

Bright MLS 首席經濟學家 Lisa Sturtevant 表示：「聯準會週三的決定表明他們認為銀行業危機最糟的時期已經過去，並在聲明中強調美國銀行體系穩健且有彈性。」

分析師指出，聯準會升息 1 碼的鴿派行動和市場預期一致，而利率點狀圖顯示聯準會距離利率峰值還有 1 碼的距離，但前提是當前美國銀行業風波得以控制，不至於導致系統性風險。

受到升息循環有望進入尾聲的消息激勵，美股主指午盤小幅走高，道瓊上漲逾 100 點，10 年期美債殖利率下滑超過 10 個基點，暫報 3.5%。對利率政策較為敏感的 2 年期美債殖利率暴跌 24 個基點，暫報 3.9346%。金價勁揚，美元指數驟跌，暫報 102.22。