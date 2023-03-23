投資人評估Fed利率政策展望 美債殖利率下跌

投資人消化了 Fed 最新政策決定並考量 Fed 的政策指引，美國國債殖利率周四 (23 日) 下跌。

美東時間上午 6 點 21 分，10 年期美國國債殖利率下跌 2.1 個基點報 3.479%。2 年期美國國債殖利率下跌 2.2 個基點至 3.959%。

殖利率與價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 周三 (22 日) 宣布升息 25 個基點後，這是 Fed 連續第 9 次升息，符合預期。

在會後記者會上，Fed 主席鮑爾表示，Fed 將通膨率控制在 2% 的目標「還有很長的路要走，而且很可能會十分坎坷」。他還表示，2023 年不太可能降息。

然而，Fed 在宣布利率的同時發表的聲明暗示，可能即將暫停升息，並補充說政策決定將繼續取決於數據。

這與 Fed 本月初的言論基調有極大的轉變。之前曾暗示利率高於預期，導致許多投資人預期升息 50 個基點。但在近期銀行業動盪引發人們對金融體系穩定性的擔憂後，Fed 調整了預期。

鮑爾指出，這些擔憂在 Fed 的政策決定中發揮了作用。

此外，瑞士央行周四宣布升息 50 個基點，預計英國央行稍後也將公布最新的政策決定。

在數據方面，最新的每周初請失業金人數報告以及最終建築許可證數據和 2 月的新屋銷售數據將於周四公布。