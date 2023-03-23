Fed 3月、2月聲明比一比：刪除「持續升息」字眼、強調銀行體系健全

Fed 3月、2月聲明比一比 (圖:AFP)
Fed 3月、2月聲明比一比 (圖:AFP)

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (23 日) 凌晨 2 點公布貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 1 碼 (25 個基點) 至 4.75-5.00%，並且持續縮減資產負債表。

以下是 Fed 3 月會議聲明，與上一次 2 月會議聲明相比的措詞差異：

最近的支出和生產指標指向適度成長，就業成長近幾個月上升，呈現穩健的步調，失業率保持在低點。通膨仍居高不下

「2 月聲明寫道：最近的支出和生產指標指向適度成長，就業成長持續強健，失業率保持在低點。通膨已經稍微減緩，但仍居高不下。」

美國銀行體系健全且有韌性。最近的發展可能導致家庭和企業的金融情勢緊縮，並抑制經濟活動、聘僱和通膨。這些效應的程度還不確定。委員會仍高度關注通膨風險。

「3 月聲明新增銀行體系的部分，並刪除 2 月聲明以下段落：俄烏戰爭導致巨大的人道和經濟苦難，並為全球帶來高度不確定性。委員會正高度關注通膨風險。」

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 4.75% 至 5.00%

「2 月聲明中，利率區間為 4.50-5.00%。」

委員會將密切關注新資訊，評估其對貨幣政策可能造成的影響。委員會預期一些額外的政策緊縮或許是合適的，以達成足夠限制性的貨幣政策立場，讓通膨率隨時間過去回到 2%。

「3 月聲明新增粗體部分，2 月聲明僅寫道：委員會預期繼續調高目標區間將是合適的...。」

未來決定調升目標區間的程度，委員會將考量貨幣政策累積的緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的時間差，以及經濟和金融發展。

除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如之前已宣布的計畫所描述的內容。委員會強烈承諾要讓通膨率回到 2% 目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴爾 (Michael Barr)、鮑曼 (Michelle Bowman)、庫克 (Lisa Cook)、古斯比 (Austan Goolsbee)、哈克 (Patrick Harker)、傑佛森 (Philip Jefferson)、卡什卡里 (Neel Kashkari)、蘿根 (Lorie Logan)、華勒 (Christopher Waller)。

「2 月聲明中，支持本次決議的仍包含布蘭納德 (Lael Brainard)。」

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