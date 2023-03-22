鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至39.86元，預估目標價為1050元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由40.14元下修至39.86元，其中最高估值48.49元，最低估值30.04元，預估目標價為1050元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|48.49
|66.46
|70.56
|最低值
|30.04
|47.11
|70.56
|平均值
|40.19
|56.93
|70.56
|中位數
|39.86
|58.16
|70.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18,233,100
|21,896,520
|24,304,530
|最低值
|14,440,000
|18,063,000
|24,304,530
|平均值
|16,289,790
|19,949,800
|24,304,530
|中位數
|16,281,000
|19,805,000
|24,304,530
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|61.35
|66.29
|44.86
|31.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
|11,810,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。