鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至39.86元，預估目標價為1050元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由40.14元下修至39.86元，其中最高估值48.49元，最低估值30.04元，預估目標價為1050元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 48.49 66.46 70.56
最低值 30.04 47.11 70.56
平均值 40.19 56.93 70.56
中位數 39.86 58.16 70.56

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 18,233,100 21,896,520 24,304,530
最低值 14,440,000 18,063,000 24,304,530
平均值 16,289,790 19,949,800 24,304,530
中位數 16,281,000 19,805,000 24,304,530

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 61.35 66.29 44.86 31.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 20,055,284 19,994,646 15,279,588 11,810,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4966/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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