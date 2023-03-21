盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急跌-2.34%報1050.0元，成交256張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.34%，21日09:07報1050.0元，成交256張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲6.71%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.06%。櫃買指數上漲1.11%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+788 張
- 外資買賣超：-183 張
- 投信買賣超：+921 張
- 自營商買賣超：+50 張
- 融資增減：+88 張
- 融券增減：-3 張
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