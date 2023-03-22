電子吹響反攻號角 台股漲247點收15760點 台積電貢獻130漲點

美國聯準會利率決策即將出爐，市場普遍預期升息幅度將降至 1 碼，台股今 (22) 日開高走高，多頭信心回籠，電子族群吹響反攻號角，十千金正式回歸，金融股也重拾漲勢，加權指數終場大漲 247.01 點或 1.59%，收在全場最高 15760.46 點，收復月線，權王台積電 (2330-TW) 貢獻大盤漲點約 130 點，成交值 2418.7 億元。

櫃買指數終場上漲 3.14 點或 1.51%，收在 211.33 點，成交值放大至 823.16 億元。上市櫃成交值合計 3241.86 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電昨天成功收復月線，今天再度發動攻勢，終場勁揚 3.09%，收 533 元，貢獻大盤漲點約 130 點；聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、瑞昱 (2379-TW)、研華 (2395-TW) 等上漲 1-2%。

美歐銀行業接連爆出危機，在全球 6 大央行為流動性掛保證後，資金也重返金融股，玉山金 (2884-TW) 今天股價勁揚 2%，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 及華南金 (2880-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、開發金 (2883-TW) 等，今天均上漲超過 1%。

台股十千金部隊成形，股王信驊 (5274-TW) 強勢大漲逾 3%，收在 2800 元，緯穎 (6669-TW) 一舉衝上漲停，終場收在 1085 元，成功返回千金股行列，此外，創意 (3443-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 及亞德客 - KY(1590-KY) 也都表現不俗，人氣強強滾。不過，嘉澤 (3533-TW) 回檔下挫逾 3%，摔出 900 元俱樂部，搶攻千元之路再等等。

近期 PC、電視剛性需求出現回溫，加上 AI 伺服器題材加持，散熱族群今日躍居盤面多頭指標之一，散熱雙雄雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 強勢大漲逾 7%，力致 (3483-TW)、尼得科超眾 (6230-TW)、泰碩 (3338-TW) 三檔更噴出漲停，散熱股匯集人氣。

普發現金 6000 元今天起開放線上登記入帳，觀光族群持續受到資金追捧，連鎖餐飲龍頭王品 (2727-TW) 股價飆漲逾 8%，站上 300 元大關，穩居觀光股王寶座，觀光股后晶華 (2707-TW) 也有 1% 的漲幅，收 277.5 元，雄獅 (2731-TW)、六角 (2732-TW)、晶悅 (2718-TW)、瓦城 (2729-TW)、漢來美食 (1268-TW) 等漲勢都相當凌厲。