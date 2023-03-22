盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至1120.0元，漲幅達7.69%

譜瑞-KY(4966-TW)22日13:19股價上漲80元，報1120.0元，漲幅7.69%，成交2,338張。

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。

近5日股價上漲5.26%，櫃買指數上漲2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+287 張
  • 外資買賣超：-601 張
  • 投信買賣超：+829 張
  • 自營商買賣超：+59 張
  • 融資增減：+334 張
  • 融券增減：-12 張

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  • 40%

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    6231

  • 20%

    雙鴻

    3324

  • 20%

    永冠-KY

    1589

  • 10%

    旺矽

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