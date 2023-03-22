盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至1120.0元，漲幅達7.69%

譜瑞-KY(4966-TW)22日13:19股價上漲80元，報1120.0元，漲幅7.69%，成交2,338張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價上漲5.26%，櫃買指數上漲2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+287 張
- 外資買賣超：-601 張
- 投信買賣超：+829 張
- 自營商買賣超：+59 張
- 融資增減：+334 張
- 融券增減：-12 張
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