〈陸港盤後〉就在今夜！鮑爾將宣布任內最難利率決策 A股三大指數走高

中國 A 股市場三大指數周三（22 日）收盤齊揚，滬指漲 0.31%，投資人屏息等待美國聯準會（Fed）利率決議，並提出最新經濟成長、通膨及利率預測。

滬指周三收盤漲 0.31% 報 3,265.75 點，深成指漲 0.61% 報 11,496.93 點，創業板指漲 0.2% 報 2,341.92 點；兩市成交額合計人民幣 9,578 億元，「北向資金」淨買入 4.79 億元。

雲端運算、數據中心、大數據等數位經濟概念股強勢拉升，建築、地產、銀行、煤炭、家居等類股走高，軍工、有色、鋼鐵、釀酒等族群小跌。

香港恒生指數周三收盤大漲 1.73%，恒生科技指數漲 1.11%。

Fed 去年 3 月升息至今滿一年，本周會議可能是這波緊縮周期最關鍵的會議，央行官員必須在不確定支撐銀行體系措施是否能發揮長期效果的情況下，評估是否繼續升息，以對抗通膨。

Fed 將在台北時間周四凌晨 2 時公布決議，並發表最新的經濟成長、通膨及利率預測。《彭博》的調查結果顯示市場看法分歧，高盛、富國銀行預測央行暫停升息，野村證券大膽預言降息 1 碼，美銀、巴克萊、德意志銀行、摩根大通、摩根士丹利則預期會升息 1 碼。

三菱 UFG 美國證券分析師 George Goncalves 表示，Fed 可能再次升息，並提出鴿派展望，但央行官員也可能按兵不動，並釋出之後恢復升息的訊息。

巴克萊資深經濟學家 Jonathan Millar 說：「聯邦公開市場委員會（FOMC）這次開會最困難的地方，將是降低通膨和平穩金融風險之間的緊張關係。」

投資人也關注美中晶片戰的消息。美國商務部周二公布 520 億美元晶片法案「護欄」規則，確保聯邦資金不會用於中國、俄羅斯等受關切國家，而新限制將使台積電升級或擴建南京廠面臨更大挑戰。

美國商務部公布的新規則細節，包括接受補助企業在受關注國家的先進製程產量不得擴大超過 5%、成熟製程產量不得擴大超過 10%。商務部並規定廠商若要在中國投資比 28 奈米更先進的晶片新產能，資本支出上限為 10 萬美元。