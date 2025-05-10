中美日內瓦談判已開始！專家：短期內難達成實質協議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 19:07

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在美中貿易戰日益升溫之際，美國財政部長史考特 · 貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Lee Greer）於已於 10 日在瑞士日內瓦，與中國國務院副總理何立峰展開關鍵會談。然而，專家指出，短期內恐難達成實質協議。

根據《新華社》報導，此次會談由何立峰率領中方代表團，美方則由財長與貿易代表出席。雖然雙方尚未透露具體地點與議程，但外交消息人士已證實對話正式啟動。

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根據目擊者，兩個代表團在當地午餐時間左右，離開了位於瑞士科洛尼（Cologny）郊區的瑞士駐聯合國大使官邸。

中國國務院副總理何立峰於日內瓦與美國財政部長展開會談。（圖：Shutterstock）

此次閉門會議旨在為全球兩大經濟體尋求「降關稅、穩經濟」的解方，以避免衝擊全球供應鏈與金融市場。雖然外界對重大突破不抱期待，但雙方皆表達希望逐步削減對彼此商品徵收的高額關稅。

儘管關稅壓力驟增，川普日前仍在社群媒體 Truth Social 發文稱：「80% 關稅聽起來合理，看貝森特決定。」此言論顯示川普立場仍具彈性，可能為談判留下空間。

在川普上月宣布對中國商品加徵高達 145% 的關稅 後，中方迅速反制，對美國商品徵收 125% 的進口稅。這場「雙邊貿易懲罰賽」幾乎形同互相抵制，對去年總額高達 6,600 億美元 的美中貿易關係構成極大威脅。

華盛頓史汀生中心中國事務主任 Sun Yun 指出，這是貝森特與何立峰首次會談，短期內難望達成實質協議。不過若雙方能同步微幅降低關稅，仍可能釋放出積極訊號，有助於穩定國際市場與雙邊關係。

川普政府將高關稅作為經濟武器，除對芬太尼走私課徵 20% 關稅外，另針對中國高科技政策加徵 125% 關稅。美方指控中國強迫外資交出技術機密、提供國家補貼、甚至竊取技術，試圖壟斷如量子運算、自駕車等先進產業。

回顧 2020 年雙方達成的第一階段協議，中國原承諾擴大採購美國商品，美方則暫停進一步關稅。但隨後爆發 COVID-19 疫情，導致中國無法履約，核心爭議如技術補貼問題也未獲解決。