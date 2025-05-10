技術再突破！Meta推出AssetGen 2.0：利用AI一鍵生成高品質3D模型

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 18:30

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為解決前代模型生成 3D 內容時的細節缺陷，Meta (META-US) 宣布推出全新版本的 3D 模型素材系統 AssetGen 2.0。官方強調這是「一項重大突破」，可望提供創作者更高真實度與精細度的 AI 生成 3D 虛擬模型，推動虛擬世界建構邁向新紀元。

AssetGen 2.0 將整合至 Meta 自家的 Horizon Worlds 虛擬世界桌面編輯工具，使用者只需輸入簡單的文字提示，便能在幾小時內創建個人化 3D 模型素材，完全不需具備 3D 建模技術。

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與 2024 年推出的 AssetGen 1.0 相比，2.0 在幾何細節、紋理精度與整體擬真程度上皆有顯著提升，解決了前版本在 VR 中出現的畫質粗糙問題，立下生成式 AI 在 3D 模型領域的新標準。

Meta AssetGen 2.0 立下生成式 AI 在 3D 模型領域的新標準。（圖：Shutterstock）

AssetGen 2.0 採用全新的單階段 3D 擴散模型架構（3D Diffusion Model），能直接根據文字提示生成完整 3D 模型，相較於前代須先生成多張 2D 圖像後再建模的流程，新技術不僅簡化程序，也大幅提升運算效率與一致性。

Meta 表示，已在內部使用 AssetGen 2.0 來建構 3D 世界，預計將於 2025 年底正式整合進 Horizon 桌面編輯器工具，協助開發者與內容創作者快速打造高品質虛擬空間。

Meta 強調，AssetGen 2.0 的推出有望推動 3D 創作的大眾化，就像 2D 圖像製作一樣簡單易上手，擴大創作者群體，特別是藝術家、設計師與開發者在 Horizon 和 Avatar 平台上的應用將便捷。