高盛警告：全球經濟處於懸崖邊緣 呼籲投資者提升避險能力

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 17:50

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高盛在最新全球經濟展望報告中指出，全球經濟正處於關鍵的高風險轉折點。從美中貿易緊張情勢緩解、美國經濟數據出現分歧、主要央行進入降息週期，到投資市場的不確定性升高，各項因素都對資產配置策略造成壓力。

高盛提醒，面對持續的通貨膨脹風險與政策干預，投資者應積極調整投資組合，以提升避險能力。

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美中關稅可望同步下調，貿易政策風險暫緩

美中貿易關係近來出現緩解跡象。高盛指出，美國政府正考慮將對中國商品的平均關稅從目前的約 160% 調降至 60%，這可能是雙邊貿易政策趨於和緩的重要指標。中國方面也傳出將採取對等回應，降低部分對美關稅。

此外，美方已對部分資訊與通訊技術產品實施豁免，並延後徵收汽車零組件的關稅，有助於降低跨國企業的營運成本，也為未來雙邊貿易協議鋪路。整體而言，美中貿易政策的不確定性暫時獲得舒緩，對市場情緒構成利多。

美國與中國之間的貿易緊張局勢出現緩解跡象。（圖：取自高盛報告）

美國經濟數據喜憂參半，衰退風險仍高達 45%

高盛報告指出，美國部分即時經濟指標仍展現韌性。近期失業救濟金申請人數減少，顯示勞動市場穩健，同時金融狀況改善，對 GDP 的拖累程度從 1.0 個百分點下修至 0.2 個百分點。

然而，潛在風險依然存在。高盛預估，美國在未來 12 個月內面臨經濟衰退的機率仍高達 45%。若新一輪關稅措施波及半導體、製藥與影視等關鍵產業，恐對消費信心與企業投資意願造成打擊，拖累整體經濟成長。

聯準會政策前景不明，政治干擾可能削弱獨立性

高盛將聯準會（Fed）首次降息預期由 6 月延後至 7 月，並特別指出，2024 年美國總統選舉年所帶來的政治風險可能削弱聯準會的獨立性，稱川普政府若重新執政，可能對央行決策人事進行干預，引發市場對利率政策與通貨膨脹控制的疑慮。

若市場對聯準會失去信任，將影響美元匯率、資本流向與長期債券殖利率，進一步提高金融市場波動性，對全球經濟穩定造成潛在衝擊。

歐洲與英國央行進入降息週期，通貨膨脹壓力減緩

根據高盛分析，歐洲央行即將啟動連續降息政策。雖然歐元區 4 月核心消費者物價指數（HICP）初值略有上升，但整體通翁貨膨脹趨勢轉弱。

高盛預期，歐洲央行將在未來實施三次各 25 個基點的降息，最終將政策利率降至 1.5%，甚至可能有更大幅度的調整空間。

英國方面，由於職缺減少、薪資增幅放緩，加上天然氣價格下跌，通貨膨脹預期逐漸降溫。

儘管目前英國通貨膨脹仍相對僵固，但高盛預期英國央行將跟進歐洲步伐，持續降息，2026 年基準利率可能降至 2.75%，低於市場預期。

日本經濟復甦乏力，短期不太可能升息

高盛認為，日本經濟復甦步調仍顯遲緩。儘管工業生產數據近期出現短暫回升，但核心通貨膨脹依然低迷，無法支撐貨幣政策正常化。日本央行（BOJ）目前仍偏好維持寬鬆政策，以確保經濟回穩。

中國面臨「成長與通縮」雙重壓力，政策審慎轉鬆

高盛指出，中國目前面臨經濟成長動能疲弱與通貨緊縮壓力雙重挑戰。儘管北京推出多項刺激措施，包括加大基建投資、支持地方政府融資平台，但房地產市場持續低迷，房價與銷售雙雙下滑。

高盛認為，中國政府短期內仍會採取更具針對性的寬鬆政策，並加強對民間消費與基礎建設領域的支持。但在房地產泡沫風險尚未解除前，政策刺激將保持「有節制」與「結構性」的特性，以兼顧金融穩定與成長目標。

高盛建議：資產配置以避險為主，看好黃金與防禦型股票