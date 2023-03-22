兩大燙手山芋夾擊 美國經濟路難行

美國聯準會 (Fed) 自去 (2022) 年 3 月以來，祭出強力升息的雷霆手段，以抑制高通膨。雖然通膨似已從高點滑落，然而，降溫速度仍不夠理想，因此，升息循環能否於今年順利劃下句點，仍有待觀察；加上過去歷史經驗顯示，大幅快速升息後，經濟衰退恐將伴隨而來。故在高通膨、高利率環境之下，美國今年經濟成長不容樂觀。

美債殖利率倒掛惡化 經濟大衰退來了？

Fed 主席鮑爾 3 月初出席國會聽證會時未有明確指出 3 月會議的升息幅度，市場繼續揣測究竟是繼續升息 1 碼，還是將升息幅度擴到 2 碼，但根據芝商所 FedWatch Tool 截至 3 月 10 日的預測顯示，升息 2 碼的可能性較高。下圖為芝商所 FedWatch Tool 對 3 月升息幅度的預測。另外芝商所最近更新了 FedWatch Tool 的頁面設計，加入更多利率相關資訊，有助掌握市場動向。

在討論 Fed 今年是否延續升息這場大戲之前，不得不說去（2022）年確是過去一個世紀以來，Fed 升息幅度第三大的一年，僅次於 1979 年和 1981 年的利率緊縮循環。由於這兩次緊縮循環後數年內，美國均遭逢嚴重的經濟衰退；加上目前美債殖利率曲線倒掛，為 40 年來最嚴重，也因此，市場對於美國可能陷入經濟衰退，多感到憂心忡忡。

資料來源: FedWatch 工具, 資料截至 2023/3/10

芝商所執行董事及資深經濟學家 Erik Norland 認為，評估 Fed 這次政策利率緊縮循環帶來經濟衰退的可能性時，必須考量目前與 1980 年代早期的兩個重大差異，即債務和槓桿水準，以及實質利率水準。

他分析指出，Fed 於 1970、1980 年代之間，大幅拉升利率，但當時債務水準僅約為今天的一半。因此，現今經濟對升息的敏感度，可能會比 1970 與 1980 年代之間高出許多，因為當時的債務水準比現在低很多。

特別注意的是，利率上升加上公部門債務與 GDP 的比率極高，可能對美國預算赤字造成極大壓力，因為聯邦政府的借貸成本上升了，它可能必須做出艱困的決定，選擇縮減公共支出、增稅，或承擔更大的赤字。

雖然現在美債殖利率曲線倒掛惡化，不過，Erik Norland 認為，目前倒掛程度遠不及 1970 與 1980 年代之間。反而是，目前私部門的殖利率曲線（衡量 10 年期交換利率和 3 個月期 LIBOR）是自 1989 年有記錄以來，倒掛程度最嚴重的時候，特別令人擔憂。

他指出，就過去經驗而言，未來美國 GDP 成長與私部門殖利率曲線的關聯性較與公部門曲線的關聯性高。殖利率曲線形狀與後續一至兩年後經濟表現的關聯性最強。就此觀點而言，美國經濟在 2023 年上半年很有可能維持不錯的成長步伐，但在進入今年下半年和 2024 年後，經濟衰退的可能性就會開始變大。

消費支出牽動美國經濟成長

雖然殖利率曲線倒掛，可能意味著衰退，然而，芝商所集團董事總經理兼首席經濟學家 Bluford Putnam 認為，這一切尚未明朗！與利率或通膨相比，反而就業對消費者支出方面的經濟狀況有更直接的影響。

他進一步說明，消費佔 GDP 的三分之二，且消費成長主要取決於就業情況，而非利率。當失業人數大量增加時，消費才會快速下跌。現在的情況並非如此。服務業和旅遊業尚有相當多的職缺，而矽谷及華爾街可能會出現更多裁員。整體來看，就業機會仍在增長，而廣為預測的 2023 年衰退可能會相當溫和，抑或根本不會發生。

此外，Bluford Putnam 也指出，觀察每週四上午 8:30（美國東部時間）發布的每週新增失業保險請領數據。經季節性調整後，美國每週新增的失業請領案例一直都低於 22.5 萬例。若此數字超過 25 萬例，會更令人擔憂。若此數字快速爬升至 30 萬例或更高，便有可能發生衰退。這並不是預測，是需要密切監控的數據。

美債利率牽動投資市場 善用期貨避險

儘管 Fed 升息大戲有機會於今年落幕，但在通膨未有效下降之前，Fed 貨幣政策依然深深牽動今年市場投資情緒，因此，投資人不妨可以善用芝商所推出的微型 10 年美債殖利率期貨（商品代碼：10Y），以規避公債發行風險或是尋求套利機會。

微型美債殖利率期貨的契約設計，與現有美債期貨不同，前者採取殖利率報價，殖利率上升時，買方即可獲利；後者以公債價格報價，而價格與殖利率走勢呈現反向關係，殖利率下跌時，買方即可獲利。

此外，微型美債殖利率期貨有三大特色，很適合小資族入手，藉此可以輕鬆參與利率期貨市場交易。一是合約規格小，支付少少的保證金，就能進入利率期貨市場交易，門檻很低；二是直接掛鉤美債殖利率，而且可以配合不同交易與風險管理策略，靈活度高；三是採用現金結算，交易更為方便，並且排除交割風險。