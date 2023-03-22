在Fed宣布利率政策決定之前 美債殖利率走跌

美債殖利率走跌。（圖：AFP）
美債殖利率走跌。（圖：AFP）

投資人等待 Fed 最新利率決定和貨幣政策路徑指引，美國國債殖率周三 (22 日) 下跌。

美東時間上午 6 點 41 分，10 年期美國國債殖利率下跌 0.2 個基點至 3.604%。2 年期美國國債殖利率下跌 0.7 個基點至 4.17%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人為 Fed 下次利率決定做好準備，該決定將在周三 Fed 政策會議結束後宣布。

普遍預期升息 25 個基點。這將是連續第 9 次升息，也是整個 2022 年實施一系列大幅度升息之後，連續第 2 次只升息 25 個基點。

幾周前許多投資人還認為 Fed 官員將重新加快升息步伐，並宣布升息 50 個基點。Fed 主席鮑爾曾暗示利率將高於前預期，並表示 Fed 仍在努力為經濟降溫。

然而，最近矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉以及瑞士信貸被瑞銀收購後銀行業的動盪，改變了投資人的情緒。許多人現在認為 Fed 將支持穩定，選擇較小的升息幅度。

投資人還將尋求有關未來政策方向的指引，尤其是關於降息及其時機。

與此同時，對銀行業的擔憂似乎略有緩解，SPDR 區域銀行 ETF (KRE) 周二 (21 日) 連續第二天收高。

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