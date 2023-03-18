矽谷銀行倒閉/瑞信風暴、張忠謀開講、電價調漲 本周大事回顧

全球銀行接連爆出危機，美國第 16 大銀行矽谷銀行 SVB 宣布倒閉，讓美國財政部、聯準會 (Fed) 緊急出手介入，此外，瑞士信貸也暴雷，統計我國金融三業曝險逾 2240 億元，國內焦點方面，台積電創辦人張忠謀表示，晶片業將進入新賽局，至於與民生產業相關的電價，4 月起確定調漲，平均漲幅達 11%；以下是本周大事回顧：

矽谷銀行倒閉 美 Fed、財政部出手 存戶可領回全部存款

美國財政部、聯準會 (Fed)、聯邦存款保險公司 (FDIC)12 日發布聯合聲明，宣布對矽谷銀行倒閉事件採取行動，周一起存戶可領取所有存款，Fed 宣布，為支持美國企業和家庭，將向符合條件的儲蓄機構提供額外資金，以確保銀行有能力滿足所有存戶需求，預期此舉將增強銀行體系保護存款的能力，並確保貨幣信貸持續供給。

瑞士信貸風暴 金融三業曝險逾 2240 億元

繼美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉風波後，瑞士信貸也暴雷，外界關注銀行、保險、證券等金融三業對瑞信的曝險情形，金管會 16 日公布統計顯示，金融三業加上國人投資曝險近 2300 億元，相關曝險在可控範圍內。

張忠謀：自由貿易瀕死 晶片業進入新賽局恐停止成長

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀 16 日表示，半導體供應鏈將走向中國、其他國家兩派的兩極化，隨著全球化已死、自由貿易也瀕臨死亡，晶片業會停止成長或成長趨緩，進入完全不同的新賽局。

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高通來台 20 周年 首席 COO：高通將是台積電美國廠 4 奈米首批客戶

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國亞利桑那廠將在 2024 年量產，高通 (QCOM-US) 全球資深副總裁暨首席營運長陳若文 17 日表示，高通很早就開始評估在台積電美國廠投片，預計將是該廠 4 奈米首批客戶，也是投片量最大的客戶。

陳若文補充，外界普遍誤解台積電前往美國設廠，是因為客戶要求台積電將台灣產能搬到美國，但實際上客戶是希望台積電也能在美國建置第二產能來源，以因應可能的風險，尤其國防、車用相關產品較敏感，強調僅有部分產能在美國，台灣產能並不會有所變化。

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4 月起用電大戶電價調漲 17% 平均電價漲幅達 11%

經濟部 17 日召開 112 年第 1 次電價費率審議會，審議上半年 (4 月至 9 月) 電價費率，考量燃料價格仍處高檔，造成台電巨大經營壓力，決議高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價 17%，換算整體平均電價調漲 11%，預計 4 月 1 日開始實施。

經濟部考量照顧民生、穩定物價、降低用電衰退產業衝擊，住宅用電 700 度以下、小商店 1500 度以下、農漁及學校用電不調漲，換算整體平均電價調漲 11%。

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富邦金發得出股利 近 1200 億元未分配盈餘可分派

富邦金 (2881-TW)16 日舉行法說會，去 (2022) 年全年稅後純益 469.26 億元，年減 67.5%，每股純益 (EPS) 為 3.54 元，年減超過 7 成，但稅後純益、EPS 仍雙雙居金控業之冠，連續 14 年穩居台灣金控業 EPS 王。因為去年獲利大舉衰退，外界關切股利政策，總經理韓蔚廷表示，仍希望維持穩定股利，目前有近 1200 億元的未分配盈餘可作為股利分派。

鴻海今年展望估持平 車用零組件業績上看千億元

鴻海 (2317-TW) 15 日召開法說，董事長劉揚偉表示，第一季雖然會呈現季節性衰退，但幅度會較過往收斂，可望持平去年同期。全年也因目前 ICT 產業能見度相對保守，展望持平看待。閱讀全文...

另外，針對電動車布局，劉揚偉表示，在近年布局發酵及新產品線加入下，車用零組件營收可望由去年 200 億元，倍增至 500-1000 億元。

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環球晶去年 Q4 每股賺 13.31 元 全年 EPS 35.31 元同創新高

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 14 日召開董事會，通過去年財報，去年第四季稅後純益 57.94 億元，季增 13.4%，年增 173%，每股純益 13.31 元，全年稅後純益為 153.7 億元，年增 29.5%，每股賺 35.31 元，第四季與全年 EPS 同締新猷。

長榮每股配息 70 元 現金殖利率逾 40%

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 公布去年財報，全年稅後純益 3342.01 億元，年增 39.82%，每股純益 (EPS) 達 87.07 元，續寫獲利新高紀錄，董事會也通過，每股擬配發現金股利 70 元，因為受減資影響，配息率須以合計共將發出現金股利 1481.49 億元，以稅後淨利 3342.01 億元來計算，配息率約 44.33%，以 14 日收盤價 171 元計算，現金殖利率高達 40.94%。

萬海 Q4 驚見虧損 配息率僅 15% 將發債籌資

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 13 日公布去年財報，稅後純益 930.72 億元，年減 9.94%，每股純益 (EPS)33.17 元，低於前一年度 42.35 元，其中，第四季更驚見虧損近 4000 萬元；而董事會通過每股僅配息 5 元，不僅低於前一年股息共 12 元，配息率也僅 15%，更將發行總額不超過新台幣 100 億元的無擔保公司債，從單季轉虧損、配息低和發債等跡象顯示，有意備妥銀彈因應今年高度不確定的海運後市。

南韓政府斥資逾 4000 億美元搶攻關鍵技術 三星將於國內新設五座晶片廠

包含三星電子 (005930-KR) 在內的南韓大型企業，將加入政府的投資計畫，在 2026 年向晶片、電動車等領域投入 4220 億美元資金，三星也證實將於國內設立五座新廠。