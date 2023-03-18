〈熱門股〉聯發國際全年展店動能無虞 股價創近13個月新高

聯發國際 (2756-TW)(歇腳亭) 甫公告去年稅後純益 1.46 億元，年增 24%，創新高紀錄，每股純益 (EPS)7.12 元，展望今年，由於疫情趨緩，國際展店腳步不停歇，營運可望持續成長，股價周漲 13.11%，收在最高價 138 元，也創去年 1 月中以來新高。

聯發國際將發放第四季股利，包括現金股利 2.5 元、股票股利 2 元，加上去年上半年配發 2 元現金股利，全年共配發股息 6.5 元，股利配發率達 91%。

展望後市，聯發國際指出，隨著各國放寬出入境條件，帶動旅遊消費潮，將在各大市場深耕，其中，Sharetea 歇腳亭將插旗有數億人口的埃及和印度等文明古國，歐洲捷克也將開出第 2 間門市，預計今年全球新開店數將超過 50 家。

聯發國際去年在美國新開 24 家門市，並拓展 4 個新州別，美國布局從 21 個州成長至 25 個州；至今年 2 月底，美國門市 149 家，預計至 3 月底達 150 家，第一季共新開 5 家，而尚有已簽約未開店門市 20 家以上。

此外，在高所得的中東市場，除了原有杜拜 4 家門市，去年也在科威特開出 3 家，成為首個跨足該國的國際手搖飲連鎖品牌，引領當地的珍奶文化風潮。

聯發國際前 2 月合併營收 1.06 億元，年減 0.54%，聯發國際說明，近期美國市場受經濟成長疲軟和極端氣候等因素影響消費市場，但持續採在地化策略，透過數位行銷方案、美國倉儲等計畫，與加盟主站在一起，成功穩住門市業績。