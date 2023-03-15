〈鴻海法說〉去年賺進1414億元6年最多 EPS 10.21元寫15年新高

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日公告去年財報，第四季稅後純益 399.79 億元，季增 3%、年減 10%，每股純益 2.88 元；全年稅後純益 1414.83 億元，年增 2%，為 6 年新高，每股純益 10.21 元，則為 15 年最佳。

鴻海去年第四季營收 1.96 兆元，季增 12%、年增 4%；毛利率 5.66%，季減 0.5 個百分點、年減 0.37 個百分點；營益率 2.25%，季減 0.53 個百分點、年減 0.54 個百分點；淨利率 2.04%，季減 0.18 個百分點、年減 0.31 個百分點。

鴻海說明，去年第四季營收無論季對季、年對年表現都符合預期，「三率」下滑主要受到鄭州疫情影響。而四大產品線中，消費智能及雲端網路優於預期，但電腦終端產品表現低於預期，元件及其他產品也呈現年減，未達原先預估的成長。

全年來看，鴻海去年營收 6.62 兆元，年增 11%；毛利率 6.04%，持平前年；營益率 2.62%，年增 0.14 個百分點；淨利率 2.13%，年減 0.19 個百分點。業績表現符合預期，四大產品中也僅元件及其他未能如原先預期成長、呈現持平。

以鴻海去年四大產品營收比重來看，消費性智能產品占 53%、雲端網路產品 24%、電腦終端產品 18%、元件及其他產品 5%。