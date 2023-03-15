〈鴻海法說〉今年展望持平、看好AI伺服器、車用零組件營收看增 一文看懂八大重點

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日舉行法說會，由董事長劉揚偉親自主持，鴻海去年 EPS 達 10.21 元，每股擬配發 5.3 元現金股利，不過，今年首季業績恐季減，全年展望持平看待，此外，劉揚偉看好 AI 伺服器未來商機，並談及電動車及車用半導體布局、SVB 事件影響等議題，都是法人高度關注的焦點。《鉅亨網》整理出本場法說八大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

去年每股賺 10.21 元

鴻海去年第四季稅後純益 399.79 億元，季增 3%、年減 10%，每股純益 2.88 元，三率呈現下滑，主要受到鄭州疫情影響；全年稅後純益 1414.83 億元，年增 2%，為 6 年新高，每股純益 10.21 元，則為 15 年來最佳。

四大產品表現

觀察鴻海去年第四季業績，四大產品線中，消費智能及雲端網路優於預期，但電腦終端產品表現低於預期，元件及其他產品也呈現年減，未達原先預估的成長。鴻海去年全年業績表現仍符合預期，四大產品中僅元件及其他未能如原先預期成長、呈現持平。

現金股利創高

鴻海去年每股純益 10.21 元，創 15 年新高，董事會決議每股擬配發 5.3 元現金股利，創歷史新高，配發率約 52%，若以 15 日收盤價 102.5 元計算，現金殖利率約 5.17%，此次估將發出 734.73 億元，鴻海已連續四年股利配發率超過 5 成。

今年展望持平看待

展望今年第一季，劉揚偉指出，第一季雖然會呈現季節性衰退，但幅度會較過往收斂，力拚持平去年同期。全年展望方面，因目前 ICT 產業能見度相對保守，展望持平看待，四大產品中，除消費智能產品估小幅衰退外，雲端網路、電腦終端、元件和其他等產品可望小幅年增。

電動車布局

劉揚偉表示，今 (2023) 年在電動車布局上，集團事業群已陸續投入 EV 相關領域，車用零組件除了電子件、機構件、電池芯、電池包，以及系統、整車組裝業務持續擴大，預期今年電動車零組件跟整車業務將有顯著成長，預估車用零組件營收可望由去年 200 億元倍增至 500-1000 億元。

車用半導體布局

劉揚偉認為，預計未來 2 年將進入密集導入階段，今年會先看到一些新品完成開發，像是用於電動車逆變器的第二代 1200V 800A 的碳化矽功率模組、電巴照明次系統的新架構、LED 驅動 IC 整合方案等，都將陸續導入客戶端，此外，車用晶片的開發軟、硬體平台也將建立完成，今年將全面引進車用微控制器 (MCU) 及系統單晶片 (SoC) 的開發設計與驗證，2025 年電動車營收 1 兆元目標不變。

看好 AI 伺服器商機

ChatGPT 帶動全球 AI 趨勢，劉揚偉表示，目前鴻海 AI 伺服器業績約 2000 億元，看好生成式 AI 將帶動 AI 伺服器、高效能運算 (HPC) 等算力需求增加，強調「鴻海一定會受惠」，不過，目前變化相當快速，要成為一個穩定的生意還要一段時間。此外，鴻海今年也持續發展延展實境 (XR)，包括擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 與混合實境 (MR) 等，同時透過軟體強化 AR 眼鏡內容與應用的布局。

受 SVB 事件影響

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉遭接管，鴻海也受到影響，劉揚偉說明，集團並沒有在矽谷銀行存錢，雙方也沒有往來，但鴻海轉投資的部分基金有投資部分新創公司，與矽谷銀行有往來，初估影響程度約 1 億美元，不過，美國政府全額保障儲戶權益，影響可望降到最低，系統性風險應該不會發生。