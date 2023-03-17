〈電價調漲〉台電估年底前挹注600億元收入 調幅減半方案1.9萬戶受惠

經濟部今 (17) 日召開 112 年第 1 次電價費率審議會，決議 4 月 1 日起，平均電價將調漲 11%，不過台電統計，有約 1316 萬戶、約 88% 用戶不受影響，同時估本次電價調漲後將可挹注今年底前營收增加 600 億元，並帶動虧損收斂，至於提出的調幅減半方案，則預估會有 1.9 萬戶受惠。

台電說明，本次電價調整，民生用電平均調漲 2.6%、產業用電則平均調漲約 14.2%，民生、產業平均電價則分別從 2.61、2.91 元，調升為 2.65 元、3.38 元。

針對本次電價調整平均達 11%，台電預估，到今年年底可增加約 600 億元收入，並坦言有助虧損收斂，至於能否收斂至千億元以內，則強調「不無可能、但挑戰非常高」，最終虧損金額還要看燃料成本而定，此外，審議會也決議將電價穩定準備基金約 404.33 億元，全數回補給台電，用於降低營運衝擊。

另一方面，本次為減緩用電衰退產業衝擊及照顧產業弱勢，產業 111 年下半年用電衰退 10% 以上者的產業，將給予調幅減半，而農漁業電價則不調整，台電也補充，初估共有約 19 個行業別約 1.9 萬戶符合減半措施，涵蓋包含非酒精飲料製造業、紡紗業、不織布產業等。

至於電價調漲影響 CPI 方面，台電說明，根據主計總處先前預估，電價上漲 10% 將影響 CPI 約 0.27%，分別是與住宅民生相關的直接影響數 0.13%、與產業關聯的間接影響數 0.14%，不過本次民生電價漲幅降低，估影響 CPI 將約落在 0.204%。