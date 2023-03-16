〈張忠謀開講〉自由貿易瀕死 晶片業進入新賽局恐停止成長

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀今 (16) 日表示，半導體供應鏈將走向中國、其他國家兩派的兩極化，隨著全球化已死、自由貿易也瀕臨死亡，晶片業會停止成長或成長趨緩，進入完全不同的新賽局。

張忠謀今日出席與《晶片戰爭》Chris Miller 進行半導體世紀對談，張忠謀向 Chris Miller 提問，假設台海、美中雙方未爆發戰爭，半導體供應鏈接下來五年、十年會有什麼變化。

Chris Miller 認為，半導體供應鏈將出現兩極分化，分別是中國、其他國家兩派，主要受美國、日本等國對中國的出口管制影響，加上許多國家政府開始增加對半導體投資，晶片投資規模會越來越大。

張忠謀也認同「兩極化」看法，他指出，美國開始推出晶片相關產業政策，就是要放緩中國晶片發展腳步，自己對此沒什麼意見，甚至支持這樣的產業政策，中國目前起碼落後台灣晶片製造 5-6 年。

對於「全球化已死」論點，張忠謀今日也再度提到，在晶片產業中，從美國對中國的管制與實體清單等作法來看，全球化已死，自由貿易也瀕臨死亡。

張忠謀說，半導體晶片本來無所不在，主要受到成本節節降低帶動，但隨著自由貿易也瀕臨死亡，對晶片產業完全沒幫助，將導致成本上升。

張忠謀並說，Chris Miller 當初寫這本書的起心動念，就是因為半導體晶片無所不在，但當他寫完這本書，整個賽局又改變了。